Iñaki López no se tapa e intenta seducir a Arnaldo Otegi para que visite LaSexta Noche: "Será muy interesante"

El presentador de 'La Sexta Noche', Iñaki López, ha hecho una propuesta este miércoles al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que puede revolucionar el programa que tiene en la cadena de Atresmedia y que se emite los sábados por la noche.

Un espacio que es en directo y que se dedica al análisis de la actualidad política del país, que estos últimos meses ha virado centrándose principalmente en el desarrollo de la epidemia en nuestro país.

La polémica en las redes sociales

La polémica, y el anuncio de la propuesta, ha venido después de que las redes hayan arremetido con el programa de Iñaki López. El periodista vasco había denunciado las palabras de la diputada de la CUP, Mireia Vehí, que señalaba a los medios de comunicación como los responsables de haber sido los responsables de que algunas formaciones políticas, como Vox, tenga una alta representación en las instituciones del Estado como el Congreso de los Diputados, donde ella estaba.

¿Entonces cómo explicas que en 10 años de existencia de EH Bildu ninguno de sus diputados haya pisado el plató de @SextaNocheTV? �� https://t.co/pOhPxYjKaj — Oihan V. (@epizentrotik) February 3, 2021

"Políticos que piden a los medios que no hablemos de Bildu, de VOX o de las CUP olvidando que guste o no, son partidos legales con representación parlamentaria. La censura no es solución. Autocrítica si no les gusta lo que votan los ciudadanos. La culpa no siempre está fuera", denunciaba el célebre periodista, refiriéndose a las palabras de Vehí desde la tribuna de oradores este miércoles en el primer pleno del año en la Cámara Baja, tras el parón de las Navidades.

Unas palabras, las de Iñaki López, que las redes han analizado al detalle para lanzarle una pregunta reflexiva que el presentador no esperaba: "¿Entonces cómo explicas que en 10 años de existencia de EH Bildu ninguno de sus disputados haya visitado el plató de La Sexta Noche?". La formación abertzale nunca ha sentado a ninguno de sus rostros en el programa de 'La Sexta Noche'.

La propuesta de Iñaki López a Arnaldo Otegi que puede revolucionar 'La Sexta'

Desde ese momento en adelante, las propuestas dirigidas al programa han sido varias. Hasta tal punto ha llegado la polémica que uno de los internautas ha querido ir más lejos y le ha mandado al periodista una serie de altos cargos de la formación abertzale al que le gustaría que entrevistase.

Gran plantel. Pero nosotros queremos al señor Otegi. He tenido la oportunidad de pedírselo personalmente y estoy seguro de que conseguiremos la entrevista. Será muy interesante.

Un saludo Ibon! — Iñaki López (@_InakiLopez_) February 3, 2021

Ante esa propuesta, el periodista bilbaíno no se ha querido morder la lengua y ha dicho que han contactado con uno de esos dirigentes. Es más, ha reconocido que se lo han pedido más de una vez.

"Gran plantel. Pero nosotros queremos al señor Otegi. He tenido la oportunidad de pedírselo personalmente y estoy seguro de que conseguiremos la entrevista. Será muy interesante. Un saludo Ibon!", ha explicado el periodista. Es decir, el comunicador le ha pedido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, acudir a su programa, algo que de momento no ha sucedido.

