Ramón García: el día que rechazó dar las campanadas y por qué se le duermen invitados en su programa

Ramón García, más conocido como Ramontxu, es un exitoso presentador de radio y televisión. Aunque es más conocido por sus intervenciones en la pequeña pantalla, el bilbaíno arrancó su carrera en la radio en un programa de disc-jockeys. Encontró su hueco como locutor y presentó programas como 'Pequeños principales' (1984). En 1989 dio el salto a la televisión, al ser fichado por la ETB para participar en 'Txaskarrillo', 'Adivina quien viene esta noche' o 'Tal para cual'.

Tan solo dos años después, Antena 3 quiso contar con Ramón García, que debutó en la televisión nacional presentando 'La ruleta de la fortuna'. Posteriormente, pasó a ser un rostro habitual de TVE y se puso al frente de espacios de la cadena como el mítico '¿Qué apostamos?' (1993-2000 o el 'Grand Prix del verano' (1996-2005). Su repercusión en la cadena pública fue tal que se convirtió en el encargado de dirigir las Campanadas cada año hasta convertirse en un personaje navideño para la televisión. Fue el encargado de ello en TVE 14 veces y en dos ocasiones para Antena 3.





No obstante, no perdió su vocación por la radio y fichó por la Cadena COPE para presentar 'Así son las mañanas' y, en 2012, 'La tarde'. Ese mismo año, logró compaginar su faceta en la radio con volver a la cadena que fue su casa y presentó '¿Conoces España?' de La 1, en 2014,'Nochebuena Parte de tu vida' y en 'Nochevieja las campanadas de fin de año' para el año siguiente ponerse al frente de 'El legado'. En 2016, el presentador inició una nueva etapa en CMM TV y se puso al frente de 'En compañía'.Desde entonces, se ha convertido en un habitual de la cadena autónoma y sigue al frente del programa.





Las dos duras pérdidas que han marcado su vida

A lo largo de su vida, Ramón ha tenido que hacer frente a dos pérdidas familiares muy destacadas. Cuando tan solo era un adolescente, tuvo que despedirse de su hermana menor. El fallecimiento de su hermana marcó su vida, por el dolor que sintió y por el ejemplo que le dio su padre. Este le demostró que, pese al duro momento, la vida seguía y ellos tenían que mantener su trabajo en los negocios de hostelería que tenían.

Esta complicada experiencia, le ayudó a hacer frente a otras que estaban por llegar. Hace unos años, el presentador se sinceró en 'Lazos de sangre' y confesó que perdió un hijo: "Siempre que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales. Yo perdí un hijo en la época '¿Qué apostamos?'. Hice el programa y de aquello nadie se enteró", contaba tras aclarar que su mujer se encontraba entre las gradas y tuvo que ser intervenida al perder el hijo de manera natural.

"Aquel programa se hacía en directo y lo ensayábamos todas las semanas. Me acuerdo perfectamente. Era miércoles. Habíamos perdido el hijo que mi mujer llevaba dentro. Seguí trabajando, porque al día siguiente grabábamos el programa, pero aceleramos para irme lo antes posible a casa a estar con mi mujer", agregaba.

Por qué rechazó presentar las Campanadas en 1994

El presentador ha estado al frente de las Campanadas durante más de una década. Sin embargo, la primera vez que le ofrecieron despedir el año desde la Puerta del Sol decidió rechazarlo, como confesó él mismo. En el año 1994 le llamó el director de televisión española y el presentador rechazó la oferta.

"Querían que los presentadores que hacíamos la gala de fin de año, Ana Obregón y yo, hiciésemos también la retransmisión de las campanadas. Dio la casualidad de que esas Navidades, mi hermana, que había estado viviendo cinco años en Colombia, volvió a España y yo quería cenar con ella y con mi familia en Bilbao, así que las rechacé. Se quedó sorprendidísimo porque era la primera vez que alguien decía que no, pero lo entendió perfectamente. Y al año siguiente me dijo que si hacía falta que me trajese a mi familia a Madrid, pero que las diese. Las de 1995 fueron las primeras", contaba, desvelando el motivo por el que no aceptó la oferta.



Por qué dejó el 'Grand Prix'

A principios de los 2000, muchas familias se daban cita a la hora de la cena mientras veían las mejores pruebas veraniegas en TVE. El 17 de julio de 1995 se estrenaba el formato que se convirtió en lo más visto de cada verano, el 'Grand Prix'. En 2009 se emitió la última entrega, provocando un gran chasco entre los espectadores.

Ramontxu fue el presentador del concurso durante casi todos los años que estuvo en emisión. Sin embargo, en 2005, el presentador dijo adiós a TVE, y al año siguiente no se emitió el concurso. En 2007, Bertín Osborne tomó el relevo con el cambio de productora, pero 2009 se dio por finalizado.

El presentador siempre recuerda este programa como "su hijo", por lo que nadie entendió su desaparición. "Cuando el programa se deja de hacer en TVE, se vende a las autonómicas. Ese 'Grand Prix' era más pequeño y yo decidí no presentarlo, porque yo no creía que pudiese tener el mismo éxito. Duró una temporada. No me equivoqué", desvelaba, dejando claro el motivo por el que no quiso ponerse al frente de la última edición del espacio.





El regreso del 'Grand Prix', ¿con Ibai Llanos?

"Me hace ilusión que la gente se siga acordando del 'Grand Prix' y es un caso único en España que todos los años se reclame su vuelta, lo que significa que algo bueno haríamos en esos 11 veranos seguidos que marcaron un poco la televisión familiar de una época; pero hoy en día la vuelta de este formato es inviable porque ninguna cadena está interesada", respondía el comunicador sobre una posible vuelta del ‘Grand Prix’ en una entrevista para ‘El Confidencial’.

"Cuando me lo preguntan, siempre emplazo a las cadenas, que son las que mandan. Yo sí creo que tendría cabida en la actualidad, pero obviamente renovado. Yo no pondría ya bailarinas en minifalda y haría otro tipo de cosas porque los tiempos han cambiado, pero el concepto sigue vigente: verano, pueblo contra pueblo, juegos entretenidos... Seguiría funcionando porque reuniría a toda la familia y España es un país mayoritariamente de pueblo", agregaba, dejando claro que a él si le gustaría la vuelta del formato, aunque adaptado a los tiempos que corren.





Hace unos meses, Ramón García acudía al canal de Twitch de Ibai Llanos, tras confirmarse que darían las campanadas juntos. "Lo del 'Grand Prix', lo podemos hablar, ¿Qué te parece?", le ofreció Ramontxu al streamer. "Este señor que está aquí fuera es el productor del 'Grand Prix' y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el 'Grand Prix'...", aseguraba García. "Sí. Tú y yo deberíamos hacer un 'the last dance'. Sería más moderno, hay que entenderlo...", aceptaba la oferta Ibai.

"¡Hombre, claro! Me parece fantástico y hacerlo para que la gente de aquí lo vea. Anda que no se lo iba a pasar bien la gente joven nueva, que no conocía ese formato... Moderno actualizado, juegos nuevos...", compartía su idea García. "Qué mejor locutor para retransmitir que tú y yo de presentador, ahí, con las cosas como siempre, y hacemos la mezcla", añadía. "Hay que hacerlo, Ramón. Es espectacular, como las Campanadas, pero en Grand Prix", concluía el streamer.

Las últimas noticias llegaron el pasado 24 de enero, cuando la cuenta oficial del programa publicaba unas imágenes del presentador asegurando que ya está trabajando en el 'Grand Prix' del verano de 2022.

¡Ramón García ya empieza a prepararse para el 'Grand Prix del Verano 2022'!



Muy pronto más novedades... #VuelveGrandPrix2022?????????????? pic.twitter.com/dwMVuflS7r — El GrandPrix Oficial (@GPdelVerano_OF) January 24, 2022





Su conexión con Pablo Motos

Durante su visita a 'El Hormiguero', Ramón García descubrió un llamativo detalles que le unía directamente con Pablo Motos. Cuando estaba hablando de su experiencia como presentador de 'En compañía', programa en el que las personas mayores van a encontrar pareja, se enteró de que una de sus invitadas fue la tía del propio presentador del espacio de las hormigas.

Hace unos años, Conchi, hermana del padre de Motos, visitó el plató del canal autonómico para conocer a alguien que le hiciera compañía. "Fue a tu programa y encontró a alguien", explicaba el conductor del espacio de Antena 3. "Sí, pero creo que al final no funcionó. Yo cuando vienen siempre les voy a saludar y ella lo primero que me dijo era que era 'la tía de Pablo Motos'", contaba García.





"Se quedó traspuesta y hasta daba cabezadas. Iba para atrás y cuando ya no podía más ¡bum!, se iba hacia delante", recordaba García, haciendo referencia a cuando la tía de Motos se quedaba dormida en pleno directo. "Algunos invitados se duermen porque son muy malas horas. Suele ser la primera vez que vienen a la tele, por lo que no suelen dormir el día de antes. Cuando les traemos al plató, pues comen con nosotros y en cuanto se sientan pues se les cierran los ojos. No sé si es mi tono de voz pero algo pasa", bromeaba el presentador. "Me contó muchas cosas y la verdad que fue un terremoto", contaba el invitado a Motos, haciendo referencia a la historia de cuando Conchi dejó de vender joyas de puerta en puerta para realizar ventas en los cruceros, dado que de allí no podían escapar.