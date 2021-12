Ramón García se confiesa antes de la campanadas y revela un mal recuerdo de sus Navidades: "No me gusta"

El presentador de televisión, Ramón García, está a punto de vivir, de nuevo, uno de los días más especiales que cada año está marcado en rojo en su calendario: las campanadas. Además, el veterano presentador vivirá esta cita de una manera muy distinta a como lo ha hecho en las últimas décadas, ya que las emitirá a través de Twitch con Ibai Llanos.

La primera vez que el presentador estuvo en el balcón de la Puerta del Sol fue para despedir al 1995, junto a Ana Obregón y la última en 2017 junto a Anne Igartiburu. Precisamente ambas serán las encargadas de presentar las Campanadas de este año en Televisión Española, como ya hicieran para despedir al 2020 e Igartiburu seguirá batiendo récord, ya que desde su primera vez dando las uvas en 2005 no ha dejado de hacerlo ni un solo año, eso sí, cambiando de acompañante.

Este año, cuando la mayoría de cadenas ya habían confirmado quienes serán los encargados de dar la bienvenida a 2022 desde cada una de ellas, Ramón García ha dado la sorpresa y ha confirmado que volverá a la Puerta del Sol para comerse las uvas. Sin embargo, lo hará de una manera muy especial, acompañando a Ibai Llanos en Twitch.









El pasado año, Ibai Llanos dio la bienvenida a 2021 desde su canal con una emisión histórica. Congregó a más de medio millón de usuarios y él mismo reconoció que entraba en una de las emisiones con más viewers de la historia. La propuesta fue seguida por multitud de personas, entre ellas, el por aquel entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, quién aseguró que se trataba de una Nochevieja diferente, por lo que no podía celebrarla como otros años. "Yo he dado la bienvenida al 2021 con mi familia viendo las campanadas de Ibai", publicaba en sus redes sociales, calificando la experiencia como "divertida" y dando las gracias al streamer. No sabemos cuantas personas elegirán a Ibai y a Ramontxu para despedir al 2021, pero lo que sí está claro, es que será una emisión histórica, que quedará para el recuerdo.

La reflexión de Ramón García sobre la Navidad

Como previa a esta cita, Ramón García ha concedido una entrevista a 'El País', donde ha hablado abiertamente sobre qué opina de estas fechas tan señaladas, después de haber acompañado durante tantos años a millones de españoles junto a las 12 uvas. En este sentido, Ramón García ha dado una pequeña sorpresa, y es que ha confesado que debido a un recuerdo que tiene de la infancia no le gusta estas fechas. "Odio la Navidad. Mis padres eran hosteleros, y en estas fechas siempre estaban trabajando, íbamos a la contra de los demás. Eso se me quedó enquistado desde niño", ha explicado el presentador vasco días antes de vivir esta nueva aventura en Twitch.