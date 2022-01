'El Grand Prix': por qué se fue Ramón García, el motivo por el que TVE no lo recuperó y una ex de Toni Cantó

Si se echa la vista atrás hasta el verano del 2000, todos recordarán el ‘Grand Prix’. Durante años, la gente dejaba aparcado el sol y la playa para cenar en familia mientras veían las mejores pruebas veraniegas en TVE. Desde el 17 de julio de 1995, el concurso se convirtió en lo más visto de la televisión cada verano, dado que tuvo un gran éxito cuando el resto de cadenas sobrevivían con reposiciones. En 2009, se emitió la última entrega, lo que supuso un gran chasco para su fiel audiencia. Desde entonces, quienes disfrutaron de su Patata Caliente o los Troncos Locos, se enfrentan a cada mes de julio con la esperanza de volver a encontrarse a Ramón García en La 1, mediando entre los dos pueblos rivales de la noche.

Con el paso de los años, el mítico presentador fue acabando con el escaso optimismo de quienes fueron niños en el cambio de siglo. Actualmente, Ramontxu se ha convertido en un rostro de CMM TV y se encuentra al frente de programas como 'Gente maravillosa', 'En compañía' y 'Un año de tu vida'. “Esto ya es un rollo. Me hace ilusión que la gente se siga acordando del 'Grand Prix' y es un caso único en España que todos los años se reclame su vuelta, lo que significa que algo bueno haríamos en esos 11 veranos seguidos que marcaron un poco la televisión familiar de una época; pero hoy en día la vuelta de este formato es inviable porque ninguna cadena está interesada", respondía el comunicador sobre una posible vuelta del ‘Grand Prix’ en una entrevista para ‘El Confidencial’.

"Cuando me lo preguntan, siempre emplazo a las cadenas, que son las que mandan. Yo sí creo que tendría cabida en la actualidad, pero obviamente renovado. Yo no pondría ya bailarinas en minifalda y haría otro tipo de cosas porque los tiempos han cambiado, pero el concepto sigue vigente: verano, pueblo contra pueblo, juegos entretenidos... Seguiría funcionando porque reuniría a toda la familia y España es un país mayoritariamente de pueblo", agregaba, dejando claro que a él si le gustaría la vuelta del formato, aunque adaptado a los tiempos que corren.









Las dudas sobre una posible vuelta del formato de la vaquilla ya habían desaparecido de la mente del público. No obstante, hace un par de meses, Ibai Llanos devolvió la esperanza a los fans del concurso. El streamer recibió a García como invitado de su canal de Twitch. Tras confirmar que darían las Campanadas desde la Puerta del Sol, a través de la mencionada plataforma, dieron una gran noticia al dejar caer la idea de recuperar el mítico formato.

"Lo del 'Grand Prix', lo podemos hablar, ¿Qué te parece?", le ofreció Ramontxu al conductor del espacio. "Esto ya que estás diciendo, es una barbaridad, una calentada", reaccionaba Ibai sin dar crédito. "Yo te lo digo, este señor que está aquí fuera es el productor del 'Grand Prix' y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el 'Grand Prix'...", aseguraba García. "Sí. Tú y yo deberíamos hacer un 'the last dance'. Sería más moderno, hay que entenderlo...", aceptaba la oferta.

"¡Hombre, claro! Me parece fantástico y hacerlo para que la gente de aquí lo vea. Anda que no se lo iba a pasar bien la gente joven nueva, que no conocía ese formato... Moderno actualizado, juegos nuevos...", compartía su idea García. "La competición entre pueblos era brutal. A mí me encanta", recordaba Ibai. "Qué mejor locutor para retransmitir que tú y yo de presentador, ahí, con las cosas como siempre, y hacemos la mezcla", apuntaba el presentador. "Hay que hacerlo, Ramón. Es espectacular, como las Campanadas pero en Grand Prix", afirmaba el narrador. A pesar de la emoción de los presentadores y de quienes recibieron la noticia, la posibilidad se quedó en el aire. A pesar de ello, cobró fuerza cuando la cuenta oficial de Twitter del ‘Grand Prix’ compartió la noticia: “Pues ya está. Ya lo sabéis. Por fin el sueño se ha hecho realidad ¡EL GRAND PRIX VUELVE EN 2022 CON RAMÓN GARCÍA E IBAI LLANOS! ¡ESTO VA A SER ESPECTACULAR!”.

Por lo tanto, al igual que llevaron a cabo las Campanadas desde la Puerta del Sol, obteniendo 2,2 millones de usuarios únicos, es muy probable que Ibai Llanos y Ramón García devuelvan el ‘Grand Prix’ a la audiencia para este verano. Por este motivo, dado que hay muchos que no recuerdan cómo funcionaba el formato y otros que no pudieron disfrutarlo, es imprescindible hacer un repaso sobre la mecánica y las curiosidades del concurso que nos conquistó hace más de una década.

El origen

En los 90, Francesco Boserman se quedó prendado del programa creado para la televisión pública italiana Campanile Sera, por lo que decidió lanzar una versión española del formato junto a Popi Perani. Televisión Española no se interesó por el formato hasta 1995 y lo estrenaron como ‘Cuando calienta el sol’. Tras una primera experiencia, optaron por cambiar algunas de las normas como pasar de enfrentar cuatro equipos a dos, modificar el logotipo y el nombre por ‘Grand Prix del verano’, mientras mantenían a Ramontxu como presentador junto a Mar Regueras, Miriam Domínguez, Pilar Soto, Patricia Gallo, Elisa Andrea, Julia Alfaro, Oihana Etxebarría, María Rodríguez y Vanesa Rubio.

En 2005, el programa sorprendió con la salida de García de La 1, lo que supuso un notable descenso de audiencias. Como consecuencia, en 2006 no hubo programa por la incapacidad de llegar a un acuerdo por parte de TVE y Europroducciones. La productora se decantó por vender el formato a la FORTA, que le dio una segunda vida a partir de 2007 con Bertín Osborne como presentador junto a Cristina Urgel y, después, con Natalia Rodríguez. No obstante, el programa no volvió a ser lo mismo y se despidió en 2009.









De la ‘Patata caliente’ a ‘La Cucaña’

Las pruebas a las que los pueblos enfrentaban fueron el ingrediente estrella del concurso. Todas ellas eran divertidas y dinámicas, por lo que eran entretenidas además de regalar grandes momentos. En algunas, como los Bolos o los Bebés, los concursantes solo debían quedarse totalmente quietos.Los Troncos Locos es una de las más recordadas. En ella, los concursantes tenían que llevar salmones de un lado a otro de una piscina por un camino formado por troncos que no paraban de girar.

Otro gran clásico era la Patata Caliente, siendo este uno de los juegos protagonistas al estar presente en todas las ediciones y al contar con los padrinos y alcaldes como participantes. En ella, debían contestar a preguntas con una cifra o tema concreto, por lo que iban probando números mientras el presentador decía "más" o "menos". Mientras tanto, sostenían un globo que se iba hinchando poco a poco y pasaba de un equipo a otro cada vez que acertaban, con el fin de que le estallara al contrario.

Muchas otras pruebas se sucedían en la plaza de toros con la vaquilla, la verdadera protagonista del espacio al ser indispensable para llevar a cabo juegos como La Vaquilla Pichichi, los Arcos, el Ciempiés, los Regadores, ¡A por Caperucita!, Conejos y Lobos, Conejos y Zanahorias o la Vaquilla Musical... Por no olvidar la Cucaña, los Aguadores, el Diccionario, los Pingüinos, las Manos Musicales, Rompepuertas o la Telaraña, las que se llevaban a cabo entre piscinas y colchonetas.





Su éxito internacional

TVE no solo ha emitido 'Grand Prix' en nuestro país. A través de la cadena pública, el concurso también se dio a conocer en otros países tanto a través de su canal internacional TVE Internacional como en diferentes cadenas extranjeras como TVN (Chile), Azteca 13 (México) o TeleFuturo (Paraguay). Es por esto por lo que el programa se ha podido ver tanto en países hispanohablantes como Argentina, México o Perú, como en países con idiomas extranjeros como Estados Unidos, Brasil o Indonesia.

¿Por qué TVE no quiso recuperar el ‘Grand Prix’?

En 2017, TVE tuvo esta opción sobre la mesa, pero la acabó desechando: “Grand Prix es otro gran formato que podría estar dentro de nuestros análisis, pero precisaría una actualización. Si llegara el caso, obviamente, la estudiaríamos con todo detenimiento”. Mediaset también se planteó llevar este gran éxito a su parrilla, pero dejó aparcada la idea. Mientras tanto, en España, unas 14.300 personas firmaron una petición en Change.org para que el Grand Prix volviese a nuestra televisión.

Dado el revuelto de esta noticia, Ramón García quiso desvelar el verdadero motivo por el que la cadena pública frenó su idea de recuperar el formato. "Ahora sería difícil. Hay un Grand Prix preparado para salir renovado perfectamente desde hace tres años. Y no se ha hecho porque las televisiones tienen miedo de los grupos animalistas, que creen que les van a hacer la vida imposible por el maltrato a la vaquilla. Cosa que no es así", confesaba el presentador en 2016, desde ‘En Compañía’, de Castilla-La Mancha Media.

"Las vaquillas se cuidaban perfectamente. Venían en sus camiones, tenían su corral adecuado y nadie las tocaba. Nosotros invitamos a los grupos que denunciaron aquello para que vieran cómo estaban los animales, pero nunca vino ninguno a visitarnos. Y curiosamente, nunca nadie vino a preguntarnos si las personas que salen en el Grand Prix y reciben el golpe de una vaca tienen alguien que les cuide y que les cure. A veces nos pasamos de vuelta y estamos pensando más en los animales que en las personas", agregaba.

¿Qué pueblos podían concursar?

Los pueblos solo necesitaban un requisito para poder participar en el deseado concurso. Las localidades debían tener una población inferior a los 50.000 habitantes. Esta cifra se terminó aumentado, ya que, en su primera edición, 'Cuando calienta el sol', el límite era de 5.000 habitantes.

¿Quiénes representaban a los pueblos?

Además de los 30 concursantes seleccionados de cada pueblo, cada localidad debía llevar una representación como público que estaba encabezada por el propio alcalde. A ellos se sumaba un famoso que venía como padrino o madrina del pueblo, así como un niño y una mascota locales.

¿Cuándo se grababa?

“Era un programa grabado en junio y julio. Por lo tanto, había posibilidad de irse de vacaciones, lo que era muy gracioso, porque si te pillaba en Bilbao, en fiestas que siempre estaba allí, o en la playa, te decían ‘qué bueno el programa de ayer’. Tú, claro, tenías que hacer un poco memoria de lo que había pasado en aquella grabación”, contaba Ramontxu en una entrevista para ‘El Mundo’.









¿Cómo cambiaba la vida de los pueblos participantes?

Al participar en el concurso, los pequeños pueblos lograban hacerse promoción para atraer al turismo. Asimismo, los ganadores se llevaban una compensación económica que invertían en la mejora de la vida de sus vecinos.

“Mi mujer tiene muy buena memoria y cuando pasamos por algunas localidades ella me dice: ‘Ramón, éste estuvo’. Trece programas cada año dan para mucho. Eran pueblos pequeños y la visibilidad era positiva”, contaba el presentador en el mencionado medio, haciendo referencia de la visibilidad que obtenían las localidades. Asimismo, recordó en qué se gastó el premio el primer pueblo ganador: “El primer pueblo que ganó fue Cudillero (Asturias) y con el dinero se montó la oficina de turismo”.

Asimismo, contó que todos los alcaldes le ofrecieron dar el pregón, lo que tuvo que rechazar para no mostrar ningún tipo de preferencia por los concursantes: “Lo primero que te decían los alcaldes era que querían que fueras a dar el pregón. Pagaban mucho, pero no fui a ninguno, porque no quería hacer agravio comparativo. Si hubiese ido, también me hubiese quedado sin verano”.









El motivo por el que Ramón García dejó el ‘Grand Prix’

Ramontxu es la viva imagen del ‘Grand Prix’, por lo que siempre se le recuerda al frente del concurso a pesar de que fue Bertín Osborne quien cogió el relevo en 2007 con el cambio de productora. La desaparición del comunicador pilló por sorpresa a los seguidores del formato, por lo que muchos dejaron de verlo, lo que se vio reflejado en la caída de las audiencias.

El presentador siempre recuerda este programa como “su hijo”, por lo que nadie entendió su desaparición. “Cuando el programa se deja de hacer en TVE, se vende a las autonómicas. Ese 'Grand Prix' era más pequeño y yo decidí no presentarlo, porque yo no creía que pudiese tener el mismo éxito. Duró una temporada. No me equivoqué”, desvelaba, dejando claro el motivo por el que no quiso ponerse al frente de la última edición del espacio.









El pueblo con más y menos puntos

Todos los pueblos que pasaron por el ‘Grand Prix’ destacaron solo por su participación. No obstante, algunos son recordados por la marca que hicieron durante su paso en el concurso. Falces (Navarra) fue el pueblo que obtuvo la puntuación más alta del concurso al sumar 50 puntos en 2004. En cambio, el pueblo que obtuvo la puntuación más baja fue Antigua (Fuerteventura) en 2003 con 5 puntos.

Por otro lado, entre los campeones, la puntuación más alta obtenida por un pueblo en una final del Grand Prix corresponde a Nueva Baztán (Madrid) en 2001 con 44 puntos. Mientras que la puntuación más baja marcado en la final fue por parte de Tordera (Barcelona) en 1998 con 18 puntos.

Los pueblos repetidores

El programa se emitió durante 14 años, por lo que fue inevitable que algunos pueblos repitieran en el concurso. Al menos cinco pueblos han participado dos veces en el Grand Prix, aprovechando su cambio de productora de TVE a FORTA. Estos fueron Robledo de Chavela (Madrid) en 1997 y en 2007, Talarrubias (Badajoz) en 2001 y en 2007, La Nucía (Alicante) en 2003 y en 2007, Vilafamés (Castellón) en 2004 y 2007 y El Toro (Castellón) en 2005 y en 2009.









El motivo por el que desapareció Ohiana Etxebarría

Ohiana Etxebarría fue una de las míticas co-presentadoras que acompañó a Ramón García en cada entrega durante dos años. En 2004, la productora quiso contar con ella por tercera vez consecutiva, pero ella tuvo que rechazar la oferta al quedarse embarazada. Como consecuencia, la comunicadora fue sustituida por las dos míticas bailarinas del espacio. Aunque no volvió a participar en el programa, Etxebarría siguió siendo recordada y el propio presentador informó a los espectadores del nacimiento de su pequeña.

¿Por qué se volvió a elegir a Natalia Rodríguez como co-presentadora?

Natalia Rodríguez fue contratada para co-presentar junto a Bertín Osborne la nueva edición del ‘Grand Prix’ con FORTA. No obstante, el programa decidió prescindir de ella en la decimocuarta edición. Sin embargo, tras realizar un extenso casting para seleccionar a su sustituta, decidieron seguir trabajando con la cantante al no quedar muy contentos con ninguna de las comunicadoras que se presentaron.









Lo que pasaba tras las cámaras

El ‘Gran Prix’ era un gran concurso en el que las numerosas pruebas obligaban al equipo del programa a vigilar de cerca a los concursantes, dado que, como consecuencia de las caídas, debían tener cuidado con las lesiones. Asimismo, el decorado siempre sufría desperfectos. Por este motivo, debían retocar el decorado cada semana. Para ello, contaban con 15-20 auxiliares que también montaban y desmontaban cada decorado mientras se realizaban las pruebas.

Era un formato que necesitaba mucho decorado para poder llevar a cabo las pruebas. Es por esto por lo que, en el primer programa de 1995, se encontraron con sus primeros obstáculos antes de las grabaciones. Ese mismo día cayó una tormenta que destrozó todo el decorado y todas las cámaras, lo que hizo que se tuviera que restaurar todo de nuevo. Como opción de ultima hora, tuvieron que llevar a cabo la entrega en el parking de las instalaciones de Televisión Española.

Los presentadores que antes fueron padrinos

Antes de presentar el ‘Grand Prix’ en la etapa FORTA, desde 2007 hasta 2009, Bertín Osbone participó como padrino de Falces (Navarra) en la final del 2004. Lo mismo sucedió con Natalia Rodríguez. La cantante fue madrina de Antella (Valencia) en el año 2007 y, un año después, fue co-presentadora del Grand Prix durante los años 2008 y 2009.









Única mujer en 'Los Bolos' y 'La Cucaña'

Aunque el programa se caracteriza por sus divertidas pruebas, para participar en algunas se necesita una gran resistencia y fuerza física. Como consecuencia, una única mujer en toda la historia del ‘Grand Prix’ participó en ‘Los Bolos’. Ella fue Soraya, concursante en representación de Teboyas (Asturias), en el primer programa del año 2004. Lo mismo sucedió en ‘La Cucaña’. Se llamaba María del Campo y terminó con los prejuicios del genero de aquellos años, trepando con la camiseta de Aliseda (Cáceres) en el penúltimo programa del año 2005.

Qué fue de las copresentadoras

Cada temporada, Ramón García era acompañado por copresentadoras al frente del concurso. Muchas de ellas aprovecharon el éxito del ‘Grand Prix’ como trampolín en el cine o la televisión. Algunas se quedaron en el olvido y continuaron con su vida tras los focos, mientras que otras se hicieron un hueco en la pequeña pantalla. Cristina Urgel, María Rodríguez, Vanesa Rubio, Oihana Etxebarría, Julia Alfaro, Patricia Gallo, Elisa Andrea, Pilar Soto, Miriam Domínguez y Mar Regueras fueron algunas de las comunicadoras que pasaron por el formato.

Una de las primeras en aparecer fue Jennifer Rope, un rostro que se hizo muy popular en TVE al convertirse en una de las primeras presentadoras negras de nuestra televisión. Desde entonces se dejó ver en otros programas como ‘Música Sí’ y ‘Operación Triunfo’. Además de en películas como ‘El Capitán Trueno’ y ‘El Santo Grial’, y la serie ‘La Fuga’ (2012). Otro de los rostros reconocidos que salieron del espacio de TVE fue Mar Regueras. Muchos la recuerdan por haber sido pareja de Toni Cantó y ser la madre de su hija, pero también participó en importantes programas como ‘El juego de la Oca’, ficciones como ‘El comisario’ o ‘Servir y Proteger’ y películas como ‘La flaqueza del bolchevique’, incluso fue nominada al Goya a la Mejor actriz de reparto por la ‘Rencor’.

En el caso de Pilar Soto, se incorporó al programa después de participar en una gran serie de éxito como fue ‘Al salir de clase’. Posteriormente, pasó a Telemadrid para triunfar junto a Víctor Sandoval en ‘Mamma Mia’, además de participar en el reality ‘La isla de los famosos’. Hace unos años volvió a aparecer en los medios de comunicación, pero, esta vez, por desvelar su pasado. Tras la fama sufrió bulimia y anorexia, además de caer en las drogas y sufrir varias sobredosis. “Sabía que me estaba muriendo. En ese momento, llamé a Cristo, y con los ojos de mi alma vi su rostro. Estaba todavía en la cruz, lloraba. Y pensé: Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname, Señor”, contaba Soto por aquel entonces. En ese momento, decidió en la Orden de San Francisco el Grande.

A pesar de ser estos los casos más llamativos, el resto de las azafatas también lograron continuar sus carreras en la pequeña pantalla o, al menos, sobre el escenario. La mayoría de ellas han seguido apareciendo en programas de televisión de cadenas autonómicas o interpretando papeles secundarios en importantes series de televisión u obras de teatro. Este es el caso de Cristina Urgel que, después de participar en ‘Sé lo que Hicisteis’, ‘Vaya Tropa’ y ‘Dani & Flo’, la hemos visto como actriz en ‘El Comisario’, ‘Ana y los 7’ y ‘La Reina del Sur’.