Sandra Golpe 'destripa' el vídeo de Podemos para intentar censurar a Vicente Vallés: “¡Está manipulado!”

El mundo de la prensa se le comienza a echar encima tanto a Podemos como, especialmente, a su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique. Y es que las últimas y graves acusaciones lanzadas por éste contra el periodista que dirige y presenta los informativos de la noche de Antena3, Vicente Vallés, no han sentado nada bien en el gremio.

El origen de la polémica entre Echanique y Vallés

Todo empieza a raíz de los contundentes análisis que el periodista ha venido realizando desde hace algunas semanas y en los que la formación morada no sale muy beneficiada, especialmente en lo referente al caso de Pablo Iglesias y el robo de la tarjeta de su ex asesora, Dina Bousselham, que llevan a Echenique a asegurar que el espacio que dirige Vallés no puede considerarse “informativo”.

Pero la gota que colma el vaso es la acusación del dirigente de Podemos contra Vallés, del que indica que está en la misma línea que “toda la derecha y la ultraderecha” y que su problema es que “le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno”.

Tampoco han caído nada bien las palabras de Echenique en la Asociación de Periodistas y Analistas de España, APAE, desde donde han condenado “el señalamiento de periodistas por parte de políticos”, acusando a Echenique de protagonizar “un nuevo ejemplo de ataque intolerable a un compañero”, al cual no han dudado en mostrar todo su apoyo. “Defendemos su derecho a informar en libertad sin ser coaccionado”, han subrayado desde APAE.

Desde @asociacionapae condenamos el señalamiento de periodistas por parte de políticos. Este es un nuevo ejemplo de ataque intolerable a un compañero, en este caso @VicenteVallesTV, al que mostramos nuestro apoyo. Defendemos su derecho a informar en libertad sin ser coaccionado. https://t.co/Wqi57hfiCc — Asociación de Periodistas y Analistas por España (@asociacionapae) July 4, 2020

La defenda de Vallés que hace su compañera Sandra Golpe

Otra de las que ha salido en defensa de Vallés ha sido Sandra Golpe, presentadora de las Noticias 15 horas de la misma cadena, y por lo tanto compañero de Valles, quien ha aseverado que “señalar así a quienes informan con la profesionalidad de Vicente Vallés está muy feo”.

Aunque aquí no se queda Golpe, pues también acusa a Podemos de incluir “un bulo como una casa” en un vídeomontaje que han realizado a través de su medio oficial, ‘La última hora’, asegurando que parte del mismo “¡está manipulado!”.

Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! ��Qué cansino desmentirlo tantas veces) https://t.co/P8cO93Lq8s — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 4, 2020

