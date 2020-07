El ataque de Echenique a Vicente Vallés por retratar a Iglesias y su teoría de las cloacas del Estado

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha arremetido personalmente este sábado contra el presentador de informativos de Antena 3, Vicente Vallés, después de los duros análisis del periodista en las últimas semanas contra la formación morada. Desde la teoría de las cloacas del Estado como el caso de Pablo Iglesias y el robo de la tarjeta de ex asesora, Dina Bousselham. En ese caso, el portavoz de Podemos va más allá y considera que el espacio que ofrece el periodista y que cada vez está más cerca del liderazgo de audiencia, no se le puede considerar “informativos”.

Echenique ha sido particularmente polémico esta semana después de que acusara a la diputada de Vox en el Congreso, Rocío de Meer, de haber fingido una agresión en Sestao hace 7 días. Una fotografía que fue lo más comentado del pasado fin de semana y por la que la parlamentaria del partido de Abascal aseguraba que había recibido una pedrada en la ceja con un objeto del “tamaño de un huevo”. Sin embargo, para Echenique se trata de “ketchup” y de “un bulo”.

Vicente Vallés retrata a Podemos e Iglesias

En una entrevista este viernes en RNE, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido la razón por la que mantuvo durante meses la tarjeta Sim de Bousselham en su posesión sin devolvérsela a su dueña. “Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo ...” Además, el secretario general de Podemos argumentaba: “Examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí, y tomo una decisión. Que es no someter a Dina Bousselham a más presión”.

Un argumento, el de mantener a su ex asesora fuera de la presión, que retrataba sutilmente el presentador de los informativos de Antena 3, Vicente Vallés, también este viernes. “Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a más presión a Dina Bousselham. Una mujer que es mayor de edad”.

El gran Vicente Vallés desenmascara al farsante Pablo Iglesias apoyado por un incisivo Carlos Alsína preguntando a una líder del PSOE sobre el comportamiento del Vicepresidente.Y para remate se cancela la rueda de prensa de hoy para evitar preguntas molestas.Disfruten del video. pic.twitter.com/Z8S2gv6sgj — Javier Gimeno Priede (@JavierGimenoP) July 3, 2020

“Consideró por su propia cuenta que era mejor para Bousselham no tener la tarjeta, aunque ella era su legítima propietaria. Y, por tanto, conocía su contenido”.

El ataque de Echenique a Vicente Vallés

El propio Podemos ha contraatacado contra el análisis de Vallés, que ya no está fuera de peligro y de los ataques de los líderes del partido. En concreto, el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha compartido un vídeo en el que se recopilan los “dardos” del periodista a su partido.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) July 4, 2020

Además, el propio Echenique cargaba contra el presentador y contra su libertad de opinión manteniendo que el espacio que dirige no pueden considerarse “informativos”. “En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos".