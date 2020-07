Una presentadora de TVE responde a Echenique por intentar censurar a Vicente Vallés

La presentadora de TVE, Raquel Martínez, ha respondido este sábado al portavoz de Podemos, Pablo Echenique, por intentar censurar a Vicente Vallés y sus análisis sobre el gobierno de coalición y Podemos en el informativo de Antena 3. Este viernes precisamente el periodista lanzaba el último dardo al desmontar el argumento del secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, a la hora de justificar por qué no entregó antes la tarjeta del teléfono de su ex asesora Dina Bousselham.

Unas palabras que no han parecido a Echenique que ha acudido este sábado a su perfil personal en redes sociales para compartir un vídeo que recopila diferentes análisis de Vallés, dando a entender que el presentador tiene una fijación personal con Podemos. Además, las imágenes venían acompañadas de un mensaje en el que descalificaba la labor de “informativos” del contenido que presenta Vallés. Unas palabras muy criticadas en redes sociales.

Vallés desmonta a Podemos

El presentador de los informativos de Antena 3, Vicente Vallés, desmontaba este viernes el argumento de Pablo Iglesias que, mantenía en una entrevista en RNE, que no había devuelto la tarjeta SIM robada a Dina Bousselham por no someterla “a más presión”. “Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo...”, defendía el líder de Podemos.

Una vez más, enorme Vicente Vallés.



Hoy le toca a Pablo Iglesias. pic.twitter.com/PfvopmtX6o — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 3, 2020

La respuesta de Vallés, clara y sin adornos de opinión, desmontaba el argumento de Iglesias y dejaba en evidencia el paternalismo de la decisión: “Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a más presión a Dina Bousselham. Una mujer que es mayor de edad”.

Echenique ataca a Vallés

En un intento por señalar a l periodista deAntena 3, Echenique acudía este sábado a las rede sociales para responder a sus palabras sobre Iglesias y Dina con un vídeo recopilatorio del diario de Bousselham, “La última hora”. “En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen 'informativos'”, argumentaba,

Una presentadora de TVE contra Echenique

A raíz de las palabras del portavoz de Podemos, la periodista de RTVE, María Eizaguirre, afeaba el comentario de Echenique: “Esto de señalar periodistas empieza a ser una mala costumbre”. Una frase de la que se hacía eco la presentadora de TVE y, ahora, del canal 24h, Raquel Martínez. “Y ya sabemos que lo malo de las costumbres, ya sean buenas o malas, es que se convierten en norma... Libertad de Información, libertad de opinión y libertad de prensa”, escribía en Twitter.

Y ya sabemos que lo malo de las costumbres, ya sean buenas o malas, es que se convierten en norma... #LibertadDeInformación#LibertadDeOpinión#LibertadDePrensahttps://t.co/ca4GYKZzpF — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) July 4, 2020

Curiosamente también ha recibido críticas Echenique por parte de su propio sector ideológico. El periodista Antonio Maestre, conocido por enfrascarse en constante discusiones en Twitter con políticos de ideología de derechas, salía el paso para instar al portavoz de Podemos a que borrara el mensaje. “Lo mejor que puedes hacer es borrar esto y disculparte”. También la jefa de Tribunales de El Mundo, Ángela Martialay, respondía de manera contundente a Echenique: “Se llama periodismo”.