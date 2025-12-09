Expósito revela cómo habría salido María Corina Machado de Venezuela para recoger el Nobel de la Paz: "¿Y si lo han hecho a propósito?"

La incertidumbre sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz ha marcado las horas previas a la ceremonia. Aunque su intención siempre ha sido asistir, la opositora venezolana no ha aparecido públicamente y la organización ha cancelado la rueda de prensa prevista, todo ello mientras sus familiares y otros dirigentes como Edmundo González ya la esperan en la capital noruega. Este escenario ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el director, Ángel Expósito, junto a los periodistas Carmelo Encinas y Manuel Marín, ha desgranado las claves de este misterio.

El misterio de su llegada a Oslo

A pesar de la falta de noticias, los analistas se inclinan por pensar que Machado sí estará en la entrega del galardón. Durante el debate, se ha planteado que la situación podría responder a una cierta "teatralidad" para generar "tensión informativa", algo que, según Manuel Marín, "para sus fines políticos, pues también le le favorece". En medio de la expectación, Expósito ha compartido un audio enviado por la propia Machado al alcalde de Antequera, donde se ha inaugurado una calle en su honor: "Yo sé que este testimonio que Venezuela le ha ofrecido al mundo también servirá como ejemplo para otras sociedades que luchan por vivir con dignidad, con oportunidades, con justicia y con libertad".

La hipótesis de la salida de Venezuela

El punto central del análisis de Expósito ha sido la revelación de la posible estrategia de salida de Machado del país. Según ha relatado, citando a "fuentes diplomáticas de toda solvencia", la operación se habría producido en un avión militar de Estados Unidos que volaba a Venezuela para deportar inmigrantes. La aeronave permaneció dos horas en un aeropuerto venezolano, tiempo durante el cual, junto a diplomáticos que abandonaban el país, habría embarcado la líder opositora. La incógnita sobre el viaje de María Corina Machado a Oslo ha continuado, ya que el avión habría aterrizado después en Puerto Rico, territorio estadounidense, desde donde se habría gestionado su traslado a Europa.

Esta teoría abre una pregunta clave que el propio Expósito ha puesto sobre la mesa: ¿tenían las autoridades venezolanas control sobre quién salía en ese vuelo? El periodista se ha cuestionado el nivel de conocimiento del régimen sobre la operación, deslizando la posibilidad de una acción deliberada: "me cuesta entender que haya salido fácilmente", ha comentado Marín, a lo que Expósito ha añadido la duda sobre si la inteligencia cubana y rusa detrás de Maduro no estaría al tanto. Ante esto, ha lanzado la pregunta que podría cambiar la perspectiva de todo el episodio.

¿Un viaje sin retorno?

Más allá de cómo ha logrado salir, la gran duda ahora es si María Corina Machado podrá regresar a Venezuela. En 'La Linterna' se ha extendido la impresión de que, mientras Nicolás Maduro siga en el poder, "ella no puede no estar en condiciones de volver". Esta idea se ve reforzada por las recientes declaraciones de Donald Trump, quien ha vuelto a asegurar que al régimen de Maduro le quedan "las horas contadas". Julio Borges considera que la presencia de Corina en los Nobel es una "patata caliente" para la dictadura, que se enfrenta a un escenario donde pierde si la deja salir y también si no.

Los tertulianos han coincidido en calificar el régimen venezolano como una "dictadura pura y dura" que ya ni trata de disimular su talante autoritario. Carmelo Encinas ha apuntado que la situación se ha "normalizado" y que Venezuela ya no es una democracia de baja calidad, sino un régimen sostenido por "unos cuantos generales que se han forrado". El Nobel de la Paz para María Corina Machado se ha convertido en un símbolo para los más de ocho millones de venezolanos que, según se calcula, conforman la diáspora y el exilio.