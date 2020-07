Vicente Vallés da un repaso a Echenique tras su acusación a las 'cloacas' sobre el caso Dina

Vicente Vallés, director y presentador de los Informativos de noche de Antena 3, ha analizado este miércoles las últimas informaciones sobre el caso Dina, que afecta de lleno al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. En este sentido, Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, no ha querido pronunciarse sobre las últimas novedades del caso y ha vuelto a acusar de forma directa a las 'cloacas del estado' de estar detrás de las acusaciones contra el líder de Unidas Podemos.

En este sentido, Echenique se ha limitado a defender que lo que sí es evidente es que el PP creó cuando gobernaba, una especie de 'parapolicía' desde el Ministerio del Interior para desprestigiar a sus adversarios políticos, entre ellos el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

El análisis de Vicente Vallés sobre el caso Dina

Antes de escuchar estas palabras, Vicente Vallés, ha querido explicar en qué punto se encuentra la investigación actual y cuáles pueden ser los siguientes episodios a los que se puede enfrentar Pablo Iglesias: "Otro asunto que ocupa titulares estos días es la situación judicial de Pablo Iglesias. Se está a la espera de que el juez García Castellón, de la Audiencia Nacional, decida sobre la causa que investiga el supuesto robo del teléfono móvil de una asesora que tuvo el vicepresidente. Iglesias quería que se le considerará perjudicado pero el juez le retiró esa condición. Ahora es el magistrado el que puede seguir adelante con las investigaciones o bien puede también cerrar el caso si no ve nada jurídicamente destacable en el hecho de que Iglesia tuviera en su poder la tarjeta de memoria de ese teléfono móvil y solo meses después se la devolviera a su legítima propietaria. Cuando lo hizo la tarjeta estaba destruida y no se pudo recuperar la información que contenía".

Vicente Vallés da un repaso a la senda judicial de Pablo Iglesias y termina con la peculiar manera que tiene Pablo Echenique de no comentar actuaciones que están sub iudice.

Este individuo nos toma a todos por idiotas.

Vean y juzguen por ustedes mismos. pic.twitter.com/8t31azsuUm — No sé si me explico ���� (@JMRoblesElezV) July 1, 2020

Por último, Vallés ha querido poner las declaraciones de Pablo Echenique en las que se escucha una defensa a ultranza de Pablo Iglesias, señalando que el verdadero objetivo de estas acusaciones es la persecución de las que ellos consideran 'cloacas del estado': Yo no me voy a referir a detalles que están 'sub iudice'. Quiero dejar de manifiesto algunas evidencias que conocemos, porque son públicas y están comprobadas", ha afirmado el dirigente del partido morado.

La opinión de Pablo Echenique y su versión sobre las 'cloacas del estado'

Por ejemplo, Echenique ha hecho referencia a las conclusiones que aprobó en 2017 la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz como ministro. Además, Echenique ha hecho referencia al audio de la declaración de Villarejo ante el juez en marzo de 2019 después de que se abriera, dentro de la macrocausa Tándem, la pieza 10, conocida como 'Dina', que investiga el robo del teléfono móvil de la ex asesora de Iglesias Dina Bousselham.

