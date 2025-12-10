El homenaje de María José Navarro a Robe Iniesta: "Su manera de hacer canciones eran heridas, pero sanaban"

Este verano fui a ver a mi madre a Placencia. Había quedado con mi prima Sonsoles, pero ella tenía prisa.

"Me voy a una barbacoa, ahí va a estar un músico que igual te gusta: Robe, el que era de Extremoduro. A nosotros es que no nos mola, pero nos regala sus discos y eso, está muy malito, ¿sabes?".

Y entonces pensé, "¿cómo no va a gustarle a alguien Robe?" Y enseguida pensé otra cosa. Pues igual Robe no era una poesía fácil porque ninguna poesía lo es. Y no lo era, no lo fue jamás.

Su manera de hacer canciones eran heridas, pero sanaban. Eran caminos perdidos, eran dificultades esas letras, lo crudo, lo libre. Robe no necesitaba promoción, llegaba tarde a las presentaciones, decía muchas palabrotas.

Era profundamente extremeño. Los extremeños dicen pocas cosas, normalmente las dicen con un acento pequeño, como para no llamar la atención y para que no se descubra la belleza que encierran.

Foto de Robe (Olmo Calvo) Robe Iniesta

Hace casi dos años, el Museo del Prado puso su canción 'El poder del arte' a imágenes de Velázquez, de Ticiano, de Caraballo y casaba todo porque Robe podía estar en la calle, en el campo, rebeldía, vida, emoción y hasta en un museo. Llevaba un tiempo ingresado. Era una buena persona y escribía que te mataba. Este tiempo es de Robe y sus letras. Hay que ir a ellas con tiempo. No se lo pierdan.

Le pasa lo mismo a su tierra. Una y otra vez.

Muere el extremeño Robe Iniesta, el alma de Extremoduro y leyenda del rock español

El ámbito de la cultura hispana amaneció de luto este 10 de diciembre de 2025. Roberto Iniesta Ojea, conocido popularmente como Robe, el carismático creador y alma de Extremoduro, ha muerto. Su equipo y sus familiares anunciaron la que calificaron como “la noticia más dolorosa” de sus vidas, despidiendo a quien describieron como “el último gran pensador, humanista y escritor contemporáneo de la lengua española”.

Robe Iniesta, imagen de archivo

Nacido en Plasencia en 1962, Robe comenzó a construir su mito a partir de 1987, cuando fundó Extremoduro, la banda que transformó el rock español con su estilo transgresivo, su lirismo descarnado y sus melodías inolvidables.

Junto al guitarrista Iñaki “Uoho” Antón, dio forma a un sonido inconfundible plasmado en discos emblemáticos como Agila (1996) o La ley innata (2008). Después de la separación del grupo en 2021, siguió mostrando una incesante evolución creativa en una destacada carrera en solitario, que incluye trabajos como Lo que aletea en nuestras cabezas (2015) y el más reciente Se nos lleva el aire (2023).

El comunicado oficial de su agencia de comunicación retrata la compleja personalidad de Robe como la de un “líder riguroso pero equitativo” y un “hombre valiente” que jamás cedía ante las presiones del poder. Este “perfeccionista hasta el límite” también desarrolló facetas como escritor, con su novela El viaje íntimo de la locura (2009), y como activista social, promoviendo iniciativas ecologistas y colaborando con distintas ONG.

Su obra, según subraya el escrito, ya forma parte del material que se estudia en algunos centros educativos infantiles, y su poesía fue postulada al Premio Cervantes en 2024.