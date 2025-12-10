España se queda sin niños: la natalidad cae a mínimos históricos

El problema demográfico en España ha sido el tema central en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE'. El escritor Jacobo Bergareche, en conversación con Jorge Bustos, ha analizado los mínimos históricos de la tasa de natalidad en el país, una situación que se agrava con una población cada vez más envejecida.

Un récord a la baja

Los últimos datos de nacimientos conocidos son alarmantes. Bergareche ha señalado que en 2024 hubo poco más de 300.000 nacimientos, lo que representa "100.000 menos que en 2014". "Hemos batido un récord a la baja", ha afirmado el escritor. Además, se constata que las mujeres retrasan la maternidad "más allá de los 35 años", reduciendo sus posibilidades de tener hijos.

La tasa de fecundidad actual en España se sitúa en 1,1 hijos por mujer. Según ha explicado Bergareche, en Europa solo dos países superan esta cifra a la baja: "el Vaticano, como es obvio, y Malta". Esta situación ha convertido a España en un país con un elevadísimo porcentaje de familias con un solo hijo.

La familia se deshilacha

El escritor ha alertado de una nueva transformación social: España se está convirtiendo en "un país de hijos únicos que, a su vez, son hijos de hijos únicos". Esta tendencia, según Bergareche, no solo implica la extinción de los hermanos y la experiencia de la fraternidad, sino que también lleva a la desaparición de primos, tíos y sobrinos.

embarazo

Bergareche ha utilizado una metáfora para describir la situación, comparando el tejido de la familia con una urdimbre de hilos. Existe "un hilo vertical", que es la línea de abuelos, padres e hijos, y "un hilo horizontal", el de hermanos y primos. "Por este camino, pronto desaparecerá ese hilo horizontal, y sin él deja de haber tejido", ha lamentado. La conclusión es contundente: "Solo quedan hilos sueltos, y los hilos, cuando están sueltos, se parten fácilmente".