Venezuela explica lo que significa el Nobel de la Paz para María Corina Machado: "12 años sin poder salir, un año sin ver a sus hijos y en la clandestinidad... Es una victoria para todos"

Nunca la entrega de un Premio Nobel de la Paz ha estado envuelta en tanta expectación. La ceremonia, que se celebra este martes en Oslo (Noruega), tiene como protagonista a la líder opositora venezolana María Corina Machado, pero la principal incógnita sigue siendo si podrá asistir. La rueda de prensa prevista se ha ido posponiendo y finalmente cancelado, alimentando un misterio que ha sido analizado en el programa **'La Linterna' de COPE**, donde periodistas y expertos han desgranado las claves de un evento que trasciende el propio galardón.

Un 'thriller' de alcance internacional

Escucha el tema del día María Corina Machado, Nobel de la Paz El tema del día Escuchar

El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, ha calificado la situación como "una papa caliente para la dictadura" en 'Herrera en COPE', explicando que para el régimen de Maduro es un escenario de "perder-perder". Según Borges, que no ve personalmente a Machado desde hace ocho años, "si no la deja entrar, es un perder, y si la deja entrar, es un perder también". El secretismo es máximo por la seguridad de la líder, pero su director de relaciones internacionales, Pedro Urruchurto, ha afirmado que ella "no va a hacer nada si eso implica que no pueda volver".

Mientras, en Oslo, el ambiente es de reencuentro y expectación. Caras conocidas como el presidente argentino Javier Milei o el opositor venezolano Edmundo González Urrutia han viajado para arroparla. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha declarado que "venga o no, el premio es de un enorme simbolismo de que los astros se están alienando por la libertad de Venezuela".

Venga o no, el premio es de un enorme simbolismo de que los astros se están alienando por la libertad de Venezuela" Goizeder Azúa Periodista venezolana presente en Oslo

Una victoria para todos los venezolanos

La periodista venezolana Goizeder Azúa, presente en Oslo, ha descrito para COPE una atmósfera de "celebración, nostalgia" y reencuentro. Azúa ha puesto en valor lo que supone este premio para el país: "Supone un momento en el que María Corina, de la clandestinidad, va a poder, no solo cruzar el océano, sino también romper con una prisión interna que tiene en Venezuela". Ha recordado la dura situación de la líder: "María Corina lleva casi 12 años con una prohibición de salida de Venezuela, lleva más de un año en clandestinidad, más de un año y medio sin ver a sus hijos".

Alamy Stock Photo Maracaibo, Venezuela: María Corina Machado, abanderada del partido Vente Venezuela, saluda a sus simpatizantes

Para la periodista, el galardón es una victoria colectiva. "Es para todos los venezolanos", ha afirmado, subrayando que si Machado decide ir, "es la decisión correcta", y si decide no hacerlo, "también es la decisión correcta". Este Nobel llega en un momento de máxima tensión, con Estados Unidos iniciando una operación en el Caribe, lo que genera un "impacto en el imaginario colectivo" del pueblo venezolano.

Desde Caracas, el corresponsal de COPE Jorge Benezra informa de que la información oficial del régimen, a través de Diosdado Cabello, es que Machado "ya habría tenido unos 5 o 6 días antes de haber salido del país" con "inmunidad diplomática". Sin embargo, en la calle reina la "ansiedad, incertidumbre y desesperanza aprendida". Mientras unos ven el inicio de una transición, otros temen un nuevo fracaso de la oposición, como los de Leopoldo López o Juan Guaidó.

Lo único que yo temo es que nuestra gente pierda la confianza y la esperanza" María Corina Machado Premio Nobel de la Paz 2025

En una de sus últimas intervenciones, la propia María Corina Machado expresaba su temor a que el pueblo perdiera la fe. "Lo único que yo temo es que nuestra gente pierda la confianza y la esperanza", afirmaba en una conversación con Ángel Expósito el pasado verano, donde reiteró que permanecería en Venezuela por sentir que es donde es "más útil a la causa".

El papel clave de Estados Unidos

El corresponsal en Washington, David Alandete, ha confirmado el "contacto constante" del gobierno estadounidense con el equipo de Machado, con figuras como Marco Rubio muy implicadas. Alandete ha señalado que para la administración Trump, la clave no es la salida, sino el regreso: "Lo que le importa a Donald Trump es su regreso". La presencia del portaaviones Gerald Ford en el Caribe es una señal "diametralmente transparente" para el régimen de Maduro.

Además, se ha revelado la existencia de un "plan de 100 días de transición ordenada" en el que Machado tomaría el control del gobierno civil. Este plan se contrapone a una propuesta de socios de Maduro que sugería a Delcy Rodríguez para liderar la transición, algo que fue rechazado de plano por Washington. El principal escollo, según Alandete, sigue siendo el ejército y la lealtad de sus generales, como Vladimir Padrino.