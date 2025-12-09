Luis (27) sorprende a su abuelo por su 90 cumpleaños con un regalo hecho con IA y le emociona: "Le tocó mucho emocionalmente, él lo sabía, pero como era él"

El programa La Linterna con Ángel Expósito ha contado la conmovedora historia de Luis Fernández, un joven cordobés de 27 años que ha encontrado en la inteligencia artificial la herramienta perfecta para hacer el regalo más especial a su abuelo, Juan Manuel, por su 90 cumpleaños. El vídeo, que se ha hecho viral en Instagram, muestra cómo los recuerdos del pasado pueden cobrar vida gracias a la tecnología, generando un valioso momento familiar.

Un vídeo para revivir el pasado

La idea surgió mientras la familia preparaba el típico vídeo de felicitación. Su tía Lola le envió a Luis unas 300 fotografías que había recopilado durante meses, tomadas principalmente entre los años 40 y 60. Siendo profesional de la publicidad y redes sociales, y un aficionado a la IA, Luis decidió ir un paso más allá. "Y me puse a animar las fotografías, y nada, pues salió aquello que la verdad que me fui motivando porque vi que era muy bonito", ha explicado en COPE.

El resultado es una pieza audiovisual donde los recuerdos cobran vida, permitiendo a Juan Manuel revivir su infancia, momentos con amigos y con sus hermanos como si estuvieran sucediendo en el presente. La elección de la banda sonora de la película 'Cinema Paradiso' terminó por redondear un regalo que, como Luis intuía, emocionaría a toda la familia.

Le tocó mucho emocionalmente, él lo sabía, pero como era él" Luis Fernández (@wisfry) Influencer y nieto de Juan Manuel

La reacción de Juan Manuel no se hizo esperar. A pesar de ser consciente de la tecnología utilizada, el impacto de verse a sí mismo en movimiento en sus propias fotografías fue inmenso. "Le tocó mucho emocionalmente, él lo sabía, pero como era él", ha relatado su nieto, destacando la diferencia entre entender la inteligencia artificial de forma abstracta y verla aplicada a la propia vida.

Instagram: wisfry La boda de Juan Manuel, animada por IA

Una vida de trabajo y esfuerzo

Juan Manuel, nacido el 20 de noviembre de 1935 en Baena (Córdoba), es el reflejo de una vida incansable. Creció en la posguerra, fue agricultor y abogado, y formó una familia junto a su mujer, Lola. A sus 90 años recién cumplidos, su energía sigue intacta, un hecho que sorprende a muchos.

Él nunca ha dejado de estar inactivo, y eso le ha ayudado mucho" Luis Fernández (@wisfry) Influencer y nieto de Juan Manuel

"Lleva todos los días al campo a trabajar y lo necesita. Él nunca ha dejado de estar inactivo, y eso le ha ayudado mucho a tener la cabeza y el cuerpo bien", ha comentado Luis. De hecho, su abuelo acaba de renovar el carnet de conducir por tres años más, una prueba de su vitalidad y autonomía.

El lado humano de la tecnología

Entre las imágenes animadas, destaca una de Juan Manuel con su mujer y sus cinco hijos. Esta historia, usada con sensibilidad, demuestra el lado más humano de una tecnología en pleno auge, en un momento en que la inteligencia artificial (IA) se abre paso en el mercado laboral y su consumo energético, como explican especialistas en COPE, es comparable al de ciudades enteras.