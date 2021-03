Pablo Díaz saca a la luz su nueva táctica para ganar a Marta Terrasa en 'Pasapalabra': "Tengo que jugar así"

Uno de los concursantes más longevos en 'Pasapalabra', Pablo Díaz, ha sacado a la luz la nueva táctica que ha empleado en los últimos programas para ganar a su rival, Marta Terrasa, en el espacio televisivo que presenta Roberto Leal en Antena 3 y que está siendo motivo de grandes audiencias para la cadena.

'Pasapalabra' es uno de los programas en los que la cadena de Atresmedia ha puesto más empeño para hacer competencia a 'Sálvame', que se emite en Telecinco a la misma hora que dicho programa.

Los 'trucos' de Pablo Díaz durante su paso por el programa

Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de este histórico programa, que recientemente ha celebrado su 20 cumpleaños. Con 179 programas a sus espaldas, se ha convertido en el concursante más longevo del concurso de Antena 3 y ha estado a punto de hacerse con el bote en dos ocasiones.

Una de las más sonadas tuvo lugar hace escasas semanas, cuando Antena 3 publicó a través de sus redes sociales y en sus espacios televisivos un anuncio de escasos 10 segundos en los que Díaz estaba con una de las letras sin desvelar. Sin embargo, el error que cometió en la última letra que quedaba azul en 'El Rosco', la letra h, impidió que pudiera ganar el programa y alzarse con el premio, que ya supera el millón de euros.

Durante este largo periodo que el concursante canario está compitiendo en el concurso, él mismo se ha encargado de explicar muchas de las estrategias que tenía para poder ganar a sus rivales. Todas las partes del concurso estaban estudiadas por él, incluido el temido Rosco. "En mis primeros días en el programa fallaba algunas simplemente por ir rápido, por querer acertar muchas en primera vuelta", ha dado a conocer en una entrevista recientemente.

La nueva táctica de Pablo Díaz para ganar 'Pasapalabra'

En los últimos programas, sin embargo, la estrategia que parece haber seguido hasta ahora parece no haber funcionado, ya que según ha explicado este martes en el programa ha tenido que adaptar esta a su rival, Marta Terrasa, a la que no consigue eliminar de todo.

Terrasa está siendo una de las principales competidoras de Díaz en el programa, especialmente en sus últimas ediciones, donde su capacidad de acierto está siendo bastante considerable, lo que ha provocado, de facto, estar consiguiendo poner en aprietos a su rival.

Por ello, ha revelado Pablo Díaz, que Marta por primera vez en mucho tiempo le está obligando a ponerse las pilas y obligándole a llevar otra estrategia a la que normalmente lleva. "Me está obligando a ponerme las pilas, que no está mal. "No muchas veces tengo que jugar así", ha explicado, ante la atenta mirada de presentador, rivales, y cómo no, de su rival.

