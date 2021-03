Paz, histórica concursante de 'Pasapalabra', desmonta a Pablo Díaz: "No es el mejor"

Paz Herrera es una de las concursantes más míticas de la etapa de 'Pasapalabra' en Mediaset. Toda una experta en concursos de televisión, en 2014 esta arquitecta logró hacerse con el bote del programa, embolsándose 1.310.000 euros, lo que la convierte en una de las concursantes más exitosas del formato.

De hecho, es de las pocas mujeres que han conseguido destacar en el concurso de Antena 3. No obstante, Marta Terrasa está ahora mismo luchando contra Pablo Díaz por el gran bote de 'Pasapalabra'. "Marta es, precisamente, quien me echó a mí del programa en mi primer año", ha revelado la exconcursante a 'El Confidencial'. "No creo que fuera capaz de ganarle a Pablo, porque está superpreparado y dedicado a ello. Ahora mismo el nivel está más alto que cuando yo estaba concursando", ha dicho Herrera.

En este sentido, por su parte, ha defendido que antes "no había 'silla azul', cuando te perdías te ibas para tu casa. Lo pienso muchas veces, y es que ya nada es comparable a la etapa anterior desde que se ha introducido este elemento. Si estos chicos se hubieran ido para casa cuando perdieron el primer programa no es que hubieran hecho 100 entregas, es que no hubieran hecho ni 15", ha criticado la exconcursante. "Yo hice 87 en el segundo año que estuve, sin perder ninguno. Aún así, ahora mismo están dedicados a 'Pasapalabra' y la dificultad es mayor".

La opinión de Paz sobre Pablo Díaz

Desde hace algunas semanas, muchos espectadores se han venido preguntado si finalmente Pablo se llevará el bote del concurso y cuándo será ese momento. Paz Herrera, sin embargo, ha compartido su opinión sobre la figura del favorito de 'Pasapalabra' para hacerse con el premio millonario. "No creo que Pablo sea el mejor concursante de la historia, creo que David Leo es mejor. El problema de Pablo es que es muy joven, cuando tenga 30 años probablemente sí, sería el mejor, pero ahora le faltan muchas cosas", ha dicho Herrera.

"Es buenísimo pero no el mejor. Ese puesto está entre David Leo y Jero Hernández, que ni siquiera se llevó el bote, pero tiene una cultura mucho más amplia. No es solo hacer una lista y aprendértela, es un poco más".

Los roscos en el nuevo formato del programa

Durante su entrevista para El Confidencial, Paz Herrera también ha abordado una de las polémicas del concurso de televisión: la dificultad de los roscos del programa. Desde hace semanas, muchas personas se han preguntado si los roscos de Pablo han sido más complicados que los de sus rivales. "Los roscos siempre están muy compensados, por eso a mí me llama la atención las quejas que suele haber en las redes sociales. De disparidad o favoritismos, nada". Por ello, la exconcursante ha defendido que "no hay que confundir a los concursantes que responden muy rápido y otros que son más lentos.

"La gente cree que si no contestas a la primera es más difícil, y en absoluto, simplemente significa que el concursante necesita pensar más. Se habla mucho de si los roscos de Pablo son más difíciles y yo creo que no, lo que pasa es que él es muy de segundas vueltas. Si tiene una mínima duda, pasa y se lo piensa", ha asegurado.