Roberto Leal desvela lo que habría pasado en 'Pasapalabra' si Pablo Díaz se hubiese llevado el bote

Hace una semana desde que 'Pasapalabra' emitió una promo en la que se podía ver a Pablo Díaz, concursante más longevo del programa, entre lágrimas y a punto de acertar todas las letras de 'El Rosco'. En la imagen aparece el concursante muy emocionado y a punto de resolver la letra H, cuyo acierto sería recompensado con el bote. Asimismo, sale con una camiseta corta de color gris. Desde entonces, todos los seguidores del espacio estuvieron muy atentos a la vestimenta de Díaz, dado que la camiseta gris podría significar su victoria.

A raíz de esto, el pasado jueves, el concurso de Antena 3 anunció que esa misma tarde se podría ver al participante con la polémica camiseta gris. Como consecuencia, todos los espectadores dieron por hecho que sería el día que Pablo Díaz lograría llevarse el bote a casa. No obstante, todos los fieles seguidores del espacio terminaron indignándose al comprobar que el concursante fallaba la letra 'H'.

Ante el resultado, el público no tardó en pronunciarse al respecto, manifestando su enfado con el concurso de Antena 3. El cabreo se vio potenciado al ver la promoción en los informativos de la misma cadena, lo que dio más credibilidad al supuesto hecho histórico. No obstante, Díaz no dio con la respuesta correcta y olvidó contestar 'Hannón'.

Sin embargo, días después, el enfado contra la cadena se convirtió en decepción por no poder ver a Pablo llevándose el premio gordo. De igual manera, el presentador se mostró muy apenado por lo que pasó, por lo que no dudó en pronunciarse al respecto en el programa del viernes, al día siguiente del polémico acontecimiento.

"A Pablo le iba a dar algo y a mí también, aún estoy recuperándome", confesaba por un Marta Terrasa, la otra concursante y rival de Pablo, a la vez que reconocía que todavía seguía dando vueltas a la palabra que falló su compañero con la letra H. "Llevo con la patata ahí un buen tiempo después de haber dicho la última palabra, te quedas flipando", aseguró Roberto Leal.

"¿Qué habría pasado?"

A raíz de esto, el conductor del espacio de Antena 3 explicó a los espectadores lo que habría pasado si Pablo hubiese acertado la letra H, dado que se ha convertido en el concursante más longevo del programa al llevar ocho meses enfrentándose a 'El Rosco'. Es por esto por lo que, tal y como contó el presentador, el plató se habría convertido en una fiesta llena de abrazos, aunque manteniendo las medidas contra el coronavirus que rigen los programas de televisión.

"¿Qué habría pasado si te lo llevas en una época como esta, en la que no se pueden dar abrazos?", preguntó Leal. El comunicador quiso demostrarlo en directo con una especia de simulacro y se desinfectó en directo con un spray: "Él se llevaría el bote, yo traigo mi bote", comentó, enseñando su bote.

"A partir de ahora, con 24 (aciertos), yo hago así, me rocío por encima, me desinfecto, y aquí, el abrazo, quien sea, se lo tiene que llevar. Nos hacemos PCR, yo la tengo, y aunque me lleve cinco minutos... Este será a partir de ahora nuestro bote, el del presentador y el de los invitados", bromeó Leal, dejando claro que un acontecimiento tan importante tenía que celebrarse, aunque le conllevase unos minutos rociándose con el desinfectante.