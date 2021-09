Jesús Vázquez: Una vida marcada por el bullying, su padre militar y el 'Caso Arny'

El rostro de Jesús Vázquez es uno de los más conocidos de la televisión española. No obstante, nunca ha estudiado nada relacionado con la profesión. De niño entró en la escuela infantil inglesa del London Institute y en el colegio San Agustín de Madrid. Tras cumplir la mayoría de edad, se decantó por estudiar la carrera de Veterinaria, en la que duró hasta el tercer año, cuando descubrió su vocación por el Arte Dramático.

Finalmente, su carrera televisiva comenzó a forjarse como presentador. Su nombre comenzó a hacerse eco en la parrilla a principios de los 90, con su trabajo en 'La quinta marcha' y 'Hablando se entiende la basca' (Telecinco). En los 2000 continuó ampliando su experiencia profesional en 'A propósito' (Canal Sur) y 'Gente con chispa'. Meses después, dio el salto a Antena 3 donde se puso al frente de '¿De qué hablan las mujeres?' y 'La central'.

Sin embargo, su popularidad se la debe a Mediaset, empresa en la que ha desarrollado su amplia carrera, desde pinicpios de los 90 hasta la actualidad. En Telecinco y Cuatro ha cogido las riendas de populares formatos como 'Popstars', 'Gran Hermano', '¡Allá tú!', 'Supervivientes', 'Pekín Express', 'La Voz', '¡Mira quién salta!', 'Pequeños gigantes', 'Got Talent', 'Factor X', 'Bake Off', 'Idol Kids'o'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Gracias a esto, según se publicó el año pasado, el presentador tiene un contrato con la cadena de tres millones de euros al año.

Por otro lado, en 2005 fundó su propia compañía, Bopreci S. L., con la que facturó 2,4 millones de euros en 2017 y cuyo patrmonio ascendió a más de 4,2 millones de euros. Asimismo, tanto la compañía mencionada como Sunset Madrid SL, han sido fundadas por él.

Jesús Vázquez ('Gran Hermano')

Una infancia marcada por un padre militar y el bullying

Nacido en Ferrol hace 56 años, Jesús Vázquez pertenecía a una familia de clase media. Es hijo de padre militar y mantenía una relación muy especial con su madre. Es por ello por lo que no le fue nada fácil ser él mismo. "Lo dije todo de golpe: papá, mamá, quiero ser artista, me voy de casa, soy gay y tengo novio", contó el propio presentador en una entrevista. "El silencio de mi padre fue terrible, pero lo primero que dijo mi madre fue: 'Lo sabía", reveló.

A pesar de ello, habla con muy buen recuerdo de su familia. "Yo con mi madre tenía un vínculo especial ¡Es que como la madre que te ha parido nadie te conoce! Las madres lo saben todo", comentó para Lecturas. Aunque falleció hace años, piensa en su madre muy a menudo, en especial en sus canciones. "Era galleguísima, pero de facciones era muy andaluza, se parecía a Lola Flores y siempre cantaba copla. Me cantaba 'Te quiero más que a mis ojos' para dormirme. Por eso yo soy tan coplero. Ella era una señora de las de antes, que no quería que su hijo trabajase en la televisión", agregó.

Además, desveló que no es el único de su familia que se ha dejado llevar por los micrófonos: "La familia de mi padre son más artistas porque mi tía es actriz de doblaje en Galicia. Pero no hay cantantes. El primero que se puso delante de las cámaras fui yo".

De la misma manera, su día a día en el colegio no fue más fácil. Cuando era tan solo un niño, tuvo que aguantar el acoso por parte de sus compañeros durante años. "Tenía todas las papeletas. Yo era gordito, llevaba gafas y, encima, llegué de Galicia con acento gallego… El primer día de clase se me ocurrió levantar la mano para preguntar si tenía que llevar libretas, se giró toda la clase y me echaron la cruz. Lo cuento ahora porque lo he superado, pero es intolerable", contó en 'Mi casa es la tuya'. "En mi casa nunca lo supieron. Me llamaban de todo pero, al final, sales hacia adelante", añadió.

Los insultos frenaron cuando su físico cambió a los 16 años. "Un día me preguntaron que qué hacia el fin de semana. De repente, las chicas pedían a los matones que me invitasen. Y, de repente, la vida cambió", concluyó.

Jesús Vázquez

Caso Arny: la época más difícil en la vida de Jesús Vázquez

La relación con su madre era tan estrecha que fue ella quien le comunicó el comienzo de la etapa más difícil de su vida. Según afirmó a Risto Mejide, ella fue la primera en recibir la noticia de su imputación en el caso Arny. "De repente, me llama mi madre llorando y me dice que tengo que irme a presentarme a un juzgado", contó Vázquez.

En 1996 se descubrió una presunta red de prostitución de menores en un bar de Sevilla. En este escándalo se involucró a varios rostros conocidos de la televisión, entre ellos destacó el de Jesús Vázquez. "Hicieron sangre de gente inocente. Yo ni conocía el bar, nunca estuve", aseguró.

"Es una de las manchas negras de la justicia. Ahí estaba todo el mundo. No se puede montar algo así si no estaba todo el mundo implicado: la policía, la fiscalía... En el juicio salían cosas que yo alucinaba. Unas cosas que daban mucho miedo. En el juicio salió todo... Salimos inocentes porque se demostró que todo era un montaje", explicó a Bertín Osborne en su programa de Telecinco.

Tras desmostrarse su inocencia, Vázquez pidió indeminzaciones a la justicia por este error, ya que se vio envuelto en "una muerte profesional y personal". "Me cerraron todas las puertas de golpe. Me quedé sin trabajo. No me llamaba para ir a ningún sitio y no podía ir a un restaurante porque la gente me miraba como si fuese un asesino", confesó con lágrimas en los ojos.

Además, el presentador culpa al caso del fallecimiento de su madre, dado que cree que "murió antes de tiempo": "Se puso enferma durante el juicio. Tenía cáncer y se puso peor porque estaba sufriendo tanto... En todas las enfermedades, si tú no pones de tu parte y no te cuidas, te pones peor. Ella estaba todo el día destrozada. Lloraba, no se tomaba las medicinas y se fue poniendo peor", declaró.

























El presentador se convirtió en un cantante de éxito con un Disco de Oro

Vázquez no solo ha aparecido como presentador de televisión, el gallego cuenta con una amplia faceta delante de las cámaras. En la últimas décadas también ha trabajado como actor, tanto de cine como de televisión. En la pequeña pantalla solo ha contado con breves papeles, aunque en series muy populares: 'Manos a la obra', 'Entre Morancos y Omaítas', 'Yo soy Bea', '7 vidas', 'Aída' y 'El Pueblo'. Asimismo, dio el gran salto a la gran pantalla a principios de los 90. Pasó a formar parte del elenco protagonista de 'Aquí, el que no corre... vuela' junto a Arturo Fernández, María Barranco, José Coronado, Arancha del Sol y Alfredo Landa.

Continuando con su trayectoria artística, esta más desconocida, Vázquez también probó en el mundo de la música. Tras despedirse de 'La quinta marcha' en 1991, espacio musical emitido en la mañana de los domingos por Telecinco, presentó su primer single, 'Y yo te besé'. Esta canción fue todo un éxito y se convirtió en el principio de su primer y único disco: 'A dos milímetros escasos de tu boca'.

Para su sorpresa, su trabajo como cantante resultó gustar mucho. En unas pocas semanas, desde el lanzamiento de su CD, el comunicador consiguió el Disco de Oro y superó las 50.000 copias vendidas. Por no olvidar que su sencillo, 'Yo te besé', se posicionó entre las cinco canciones más escuchadas de España.

A pesar del éxito que obtuvo como cantante gracias a su primer tema y 'A dos milímetros escasos de tu boca', Vázquez abandonó la industria musical. Fue una decisión que tomó por voluntad propia, ya que, tal y como confesó en una entrevista para Cadena Dial, "no quiso seguir" ejerciendo este trabajo "por respeto a los verdaderos profesionales de la música".

Después de pasar por todas las profesiones que se pueden ejercer frente a las cámaras y sobre un escenario, se decantó por dedicarse, de manera exclusiva, a presentar. No se volvió a ver a Vázquez entonar con un micrófono en mano, hasta que en 2015 cogió las riendas de 'Levantate All Stars', el formato musical en el que se dio a conocer Melody por su victoria con la canción de los gorilas.

Una de las noches en las que se emitía el formato, animado por el público, el presentador se vino arriba y se atrevió a volver a cantar 'Y yo te besé'. Este fue un momento que quedó grabado en la retina del público de Telecinco, unas imagenes únicas y muy difíciles de repetir, dado que, desde entonces, no ha vuelto a interpretarla.









Su lado más solidario

Además de estar volcado en el trabajo, Jesús Vázquez también dedica parte de su tiempo a apoyar causas solidarias. En 2006 inició su compromiso con ACNUR y fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la organización en 2008.

Su popularidad en los medios de comunicación ha ayudado a dar más visibilidad a los refugiados y a recaudar fondos para la causa. Dentro de la organización se ha desplazado a países como Etiopía, Colombia, Kenia, Túnez y Jordania, para así ser consciente de la situación y conocerla en primera persona.

Jesús Vázquez (ACNUR)