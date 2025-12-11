COPE
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

11 DIC 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Marcó Rodrygo y di un respingo. Dijimos ayer que el Real Madrid iba a ganar con dos goles de Rodrygo..."

El Aguanís de Tomás Guasch
Tracking