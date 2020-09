Jesús Vázquez revela uno de los mayores secretos de su vida: "Ya nunca más lo voy a tener que decir"

Este viernes el programa 'Mi casa es la tuya', dirigido y presentado por Bertín Osborne, ha tenido como invitado al presentador de televisión y modelo, Jesús Vázquez.

En su entrevista con Bertín, el gallego ha contado cómo ha sido su infancia y las luces y sombras en las que ha estado involucrado durante su vida personal y profesional.

Nueva etapa profesional

Su etapa como presentador ha sido grande y larga, de hecho, en este mismo mes va a comenzar una nueva andadura en televisión con 'Mujeres y hombres y viceversa', un espacio en el que sustituye a Toñi Moreno, quien ha salido de Mediaset sin generar mucho ruido en medio de la pandemia. En este sentido, ha confesado que en el momento que le comunican que va a presentar el programa él pensaba que era para comunicarle un ERTE.

Esta nueva temporada, además, también ha arrancado en Mediaset un nuevo espacio donde comparte plató con Isabel Pantoja, de la que ha hablado muy bien: "No la conocía personalmente, me ha parecido súper profesional, se ha entregado desde el primer minuto y hay momentazos, la gente va a ver a una Isabel que no ha visto nunca".

Bertín Osborne

El testimonio más duro de Vázquez

Uno de los testimonios que Jesús Vázquez ha contado ha tenido que ver con la muerte de su madre, una de las confesiones que nunca había hecho en televisión y que ahora sí ha querido compartir, aunque ha sido motivo de emociones. Su madre falleció hace ahora muchos años, pero esto no quita a que siga emocionándose al recordar uno de sus peores episodios en su vida.

"Nunca lo he contado, pero ya nunca más lo voy a tener que decir. Hice una cosa muy chula con mis hermanos y una de las mentiras más bonitas que he dicho en mi vida. Hicimos un paripé los tres hermanos, un teatro. Le quitamos la televisión del hospital y le dijimos que se acabó todo... Al día siguiente se murió, Bertín, esperaba que pasara eso, se fue más o menos bien, le hicieron sufrir mucho. Se le cambió la cara y se fue en paz", ha dicho roto en lágrimas.

Pese a este mal trago, ha agradecido en redes el trato recibido. "Hace tiempo que tenía pendiente conversar con Bertín. El momento llegó este verano y en mi paraíso de Formentera. Hubo lágrimas por recordar los obstáculos y las pérdidas con las que me ha golpeado la vida. Pero también alegría por celebrar el amor, la amistad, el trabajo y la salud", ha dejado escrito en su perfil de Instagram, donde ha dejado huella de la entrevista con Bertín Osborne.

