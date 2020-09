'Idol Kids' advirtió a Isabel Pantoja: "Si no le das al botón rojo, tienes que irte del programa"

Jesús Vázquez está en un gran momento de su carrera profesional. Uno de los presentadores más veteranos de Telecinco no deja de estrenar proyectos. Además de su presencia en 'Idol Kids', también se ha puesto al frente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde ha comenzado este mismo lunes en Cuatro.

El comunicador visitó el plató de 'Viva la vida' para presentar sus nuevos trabajos. Antes de empezar, Emma García le dio ánimos a Vázquez en su nueva etapa como presentador de 'MHYYV', ya que fue el hogar de la periodista durante muchos años: "Por supuesto, lo vas a hacer maravillosamente bien".

Al comenzar la entrevista, la presentadora quiso hacer hincapié en cómo es trabajar con Isabel Pantoja, ya que es el fichaje de la cadena más comentado del momento. "La verdad que es encantadora, no tiene ni una petición de diva, está con todos los compañeros, todas las horas como una más", afirmó el presentador de 'Idol Kids", dado que han pasado mucho tiempo juntos estos meses durante la grabación del talent.

No obstante, Vázquez confesó que el formato tuvo que dar un toque de atención a la tonadillera, ya que, al comienzo, le costó mucho trabajo ejercer como jurado: "Llegó un momento en el programa que tuvimos que darle un ultimátum. Si no le das al botón rojo, tienes que irte del programa. Isabel es incapaz de decirle que no a un niño, pero llegó un punto en que eso no podía ser".

La emocionante visita de Jesús Vázquez a 'Mi casa es la tuya'

Por otro lado, García también quiso hablar con el presentador de su visita al programa de Bertín Osborne. "Todavía estoy emocionada, Jesús. Podría estar yo también charlando contigo horas y horas", le reconoció. Esto se debe a que, durante la entrevista de 'Mi casa es la tuya', Vázquez se abrió en canal y compartió los momentos más difíciles de su vida. "La verdad que al volver a verlo no puedo evitar llorar, tenía muchas ganas de soltar y lo conseguí", reveló el gallego.