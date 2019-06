El insulto de Wyoming en pleno directo por la relación de Cs con Vox

A Wyoming tampoco parece haberle gustado el acuerdo alcanzado por PP y Cs con el apoyo de Vox para hacerse con el ayuntamiento de Madrid. En su programa de "El intermedio" de este lunes, sólo 48 horas después de que el popular Martínez-Almeida alcanzara la alcaldía de la capital, el humorista de "La Sexta" parecía estar mosqueado por la estrecha relación de Ciudadanos y Vox. "Vox ha conseguido convertirse en una fuerza imprescindible para garantizar el gobierno de la derecha en un buen número de ciudades y parece que ahora está dispuesto ha cobrarse ese apoyo", empezó comentando su compañera Sandra Sabatés. "Pero Vox ha suspendido las negociaciones con el PP de cara a la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid al considerar que los populares han incumplido su pacto de gobierno en el ayuntamiento de la capital", ha añadido.

Dicha reacción ha sorprendido a Wyoming, que ha dicho: "¿Cómo? ¿Han incumplido su pacto cuando tan solo llevaba un día vigente? Y encima ese día era domingo... Es como si te casas y te ponen los cuernos antes de salir de la iglesia", ha dicho.

Pero lo que menos le ha gustado es que Villacís negara cualquier acuerdo con Vox puesto que la formación de Abascal sólo iba a obtener juntas de distritos. "Las concejalías de distrito no son estrictamente gobierno, lo dice la Ley de Capitalidad", decía la líder de Ciudadanos. Y Wyoming responde así: "Primero nos han explicado que negociar con la ultraderecha no es negociar con la ultraderecha, y ahora nos cuentan que entrar a formar parte de un gobierno, en realidad, no es en entrar en un gobierno. A veces tengo la sospecha de que creen que todos los ciudadanos somos gilipollas".