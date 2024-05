El drama de Francisco: obligado a pagar más de 20.000 euros por una orden del Gobierno años después

Para llegar a ser profesor universitario o investigador en algún centro con capacidad de innovación científica reconocida en nuestro país, se pide un doctorado y seguir teniendo un rendimiento de seis o más años en la investigación de un trabajo.

La gente que acepta pasar por esa prueba vital, son personas que tienen un sueño que no es personal, a menudo son gente que dedica su vida a investigar contra el cáncer, a estudiar la farmacología, o la física. En definitiva, personas que tratan de buscar un bien común para el ser humano.

La mayoría de estas personas han pasado un largo proceso de pruebas y concursos de méritos, empezando con una carrera universitaria, un máster, una beca de pre-doctorado (unos cuatro años), un doctorado, después una beca postdoctoral en España o en el extranjero, una beca de reincorporación por talento a la Comunidad Científica Española.

Para conseguir esas becas se pasaba una dura selección. Pues bien, en el caso de los becados anteriores a 2011, este largo periodo “de prácticas”, se alargaba durante más de una década y llevaba aparejado un sueldo muy bajo. Aun así, siguieron trabajando, aunque a efectos legales, se les considerara estudiantes.

Pasaron el trámite sin derecho a paro, sin bajas por maternidad. Y, aun con todo, muchos de ellos se han convertido en auténticos referentes de la investigación en nuestro país.

Toda una vida después, el Gobierno ha tenido la idea de no reconocer el periodo que estuvieron becados como un periodo trabajado (algo que sí que hace con el resto de becarios desde el año 2011). Ha decidido que solo les reconocerá un máximo de cinco, cuando la mayoría, ha invertido cerca de una década que no les contará para la Seguridad Social.

Esto, por supuesto, se traduce eso en que han perdido años de cara a su jubilación. Muchos de estos investigadores estarán obligados a pagar casi 300 euros al mes si quieren jubilarse a la edad que les corresponde o tendrán que jubilarse a los 70 años.

La historia de Francisco, mucho dinero a pagar

Se supone que el gobierno actual de nuestro país es el que lucha por los derechos de los trabajadores, que los protege. Sin embargo, la comunidad científica en España lleva pidiendo de forma desesperada que sus años trabajando como becarios se computen como años cotizados a la Seguridad Social. Incluso pidieron amparo al defensor del pueblo.

Hay investigadores que están casados con una persona de su mismo gremio. Por lo tanto, los 17.000 se convierten en más de 35.000. Es lo que le ha pasado a Francisco del Castillo Fernández, miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos e investigador hospitalario.

Él acabó la licenciatura en el año 1994, en 2002 terminó su periodo postdoctoral. Es entonces cuando tuvo una beca de excelencia y después otra que le otorgó la Comunidad de Madrid para ese periodo. Después, se fue al extranjero con otra beca, y esa fue la primera vez que cotizó, por el régimen francés.

No fue hasta el año 2007 (a pesar de llevar unos cuantos trabajados a sus espaldas) cuando comenzó a cotizar en España.

"Me he dedicado a la investigación genética, y desde el 2000 soy especialista en enfermedades raras, muchos compañeros en el sistema sanitario están en mi misma situación" comenzaba diciendo.

No se queda ahí, porque, teniendo en cuenta la legislación, le tocaría pagar más de 20.000 euros. "Si son solo por los años de ser licenciado me tocarían los, 17000 euros a razón de un salario de 600 euros. Si añado los dos años ulteriores ya serían 25.000, unos 21.000 me harían pagar más o menos. Eso es inviable para nosotros, se tiene que considerar, porque hay investigadores en España de diferentes tipos" explicaba.

Una iniciativa que no se ajusta a su situación

Aun así, dice que esta iniciativa no está bien planteada. "Alabamos la iniciativa del gobierno, pero cómo se ejecuta, nos parte a todos por la mitad. En mi caso, aunque trabajaré hasta los 70, que no sé si sería el máximo, no alcanzaré nunca el 100% de la pensión de jubilación, tendremos que buscarnos la vida de otra forma" expresaba.

"En general la moral es muy baja al respecto, casi nadie quiere solicitar esto. La carga económica para nuestros salarios es excesiva, estamos muy enfadados. Nos entorpece esto más" aseguraba.

Además, hacía un llamamiento para atraer más investigadores a España pero con mejores condiciones. "Somos el país que está más a la cola teniendo uno de los PIB más grandes de Europa. No es conveniente este tipo de política cuando queremos atraer científicos, si los centrifugamos porque si te quedas es por patriotismo, no sé qué hacemos" sentenciaba.