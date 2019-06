Así se estrellan una azafata y su carrito contra el techo del avión por unas violentas turbulencias

Un total de diez pasajeros han resultado heridos y han tenido que ser hospitalizados este domingo por unas fuertes turbulencias ocurridas en el vuelo en el que viajaban.

Se trataba de un avión ALK Airlines que partía desde la ruta Pristina (Kosovo) con destino a Basilea (Suiza). A su llegada, los pasajeros tuvieron que ser trasladados sinmediatamente a un hospital en Basilea con heridas de distintas consideración.

Así lo ha contado el diario Daily Mail y el vídeo, que se ha viralizado en redes sociales, lo ha subido el influencer Lux en su red social Twitter. El periódico 20 Minuten añade que 30 minutos antes del aterrizaje el avión, que llevaba 121 pasajeros a bordo, experimentó unas fuertes turbulencias que se prolongaron hasta cinco minutos. Para algunos usuarios de la aeronave esos minutos fueron como horas. Las turbulencias se produjeron media hora después del despegue del avión.

El mayor problema del vuelo ocurrió cuando en una violenta turbulencia el carrito de bebidas, con el que la azafata pasaba por el pasillo, “salió volando” y golpeó el techo del avión.

Todas las bebidas fueron derramadas por encima de los pasajeros y no solo con eso, el carro golpeó a una mujer que al instante se observa cómo se puso a rezar. La azafata también también se estrelló contra el techo.

“La gente comenzó a gritar y a llorar. Una azafata se golpeó con su carrito en el techo. Los vasos de plástico volaron, y el agua caliente se derramó encima de nosotros”, explicó uno de los pasajeros.

El avión aterrizó con éxito y con 'normalidad' rodeado de ambulancias y algunos pasajeros sufrieron incluso quemaduras.

Según declaraciones a la cadena Fox News, la causa de la turbulencia se produjo por una pérdida de altura y un fuerte "impulso hacia abajo".

El capitán de la aeronave intentó calmar a los pasajeros que estaban atemorizados por la situación que se vivía durante el vuelo.

