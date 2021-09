'Equipo de Investigación' toma una decisión histórica que afecta de lleno a Gloria Serra: “Era urgente”

El pasado viernes 17 de septiembre, Gloria Serra y 'Equipo de investigación' arrancaban nueva temporada en La Sexta. El programa volvía con un especial dedicado a José Luis Moreno tras la polémica generada en torno al productor en los últimos meses. Sin embargo, en su segunda semana de emisión, el programa ha tomado una decisión histórica que ha afectado de manera directa a Gloria Serra.

El regreso de 'Equipo de investigación' tuvo lugar por todo lo alto, el programa de Atresmedia abordó la situación actual de José Luis Moreno y repasó los cargos a los que se enfrenta. El equipo intentó, sin éxito, hablar con el programa, por lo que la propia Serra contactó con él a través de Whatsapp. "Hola, querido José Luis, no quiero presionarte, sé que estás en una situación personal complicada y de ahí venía nuestra oferta para que puedas defender tu reputación o lo que tú consideres. De verdad, dale una vuelta", eran las palabras de la periodista.





Según Moreno, en un primer momento estaba dispuesto a colaborar, pero recibió unas informaciones que no le gustaron. "Dos o tres colaboradores y amigos me han llamado para decirme que lo que intentáis es que hablen mal de mí y que les preguntáis si les he pagado o no les he pagado. Es muy cansado". Además, en sus palabras añadió un importante mensaje, en el que pidió que trataran el tema con un abogado, ya que está poniendo "muchas querellas" y "sería muy triste tener que añadir una".

'Equipo de investigación' toma una importante decisión que implica a Gloria Serra

En su segundo programa, el equipo ha cambiado completamente de temática. Han decidido poner el foco en la actualidad de la semana en España, lo que les ha llevado a tomar una decisión histórica. Han sido muchos los medios que se han desplazado hasta la isla de La Palma para informar en directo y desde el lugar de los hechos de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Pues bien, desde 'Equipo de investigación' han decidido, por primera vez en la historia del programa, desplazarse al lugar de los hechos y realizar el programa en directo, y no de manera grabada, como acostumbran a hacer.

La noticia se comunicaba a través de las redes sociales y la propia Gloria Serra se trasladaba a la isla y explicaba en 'Más vale tarde' los motivos de este importante cambio. "En directo por primera vez en nuestros 10 años de historia, pero consideramos que esta vez la investigación era urgente y había que responder a las preguntas de los palmeros de las palmeras lo más rápido posible", decía la periodista en un vídeo colgado en el perfil de Twitter del programa, desde el cual han comentado la emisión en directo desde la isla donde el volcán continúa en erupción.

?? En breve, @gloria_serra en @MVTARDE nos trae en directo desde La Palma las claves del reportaje especial de EQUIPO DE INVESTIGACIÓN de esta noche. #EquipoVolcán



"El Volcán"

Hoy || 22.15h || @laSextaTVpic.twitter.com/4Xog9Bdk2t — Equipo Investigación (@EqInvestigacion) September 24, 2021