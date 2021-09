Miquel Iceta revela en La Sexta la pulla que le tira su madre desde que es ministro: "No digo más"

Estos días, Miquel Iceta ha estado en el Festival de San Sebastián como ministro de Cultura y Deporte. Thais Villas ha aprovechado su sección para trasladarse hasta allí y hablar con el político. Esta vez, la reportera cambió el Congreso de los Diputados por el evento y aprovechó para hacer algunas preguntas personales a los rostros conocidos que se pasaban por allí. Esta vez, la comunicadora se interesó por si los complejos físicos de Iceta y su manera de llevar la fama.

"Iceta, gran estrella de este país y gran estrella de 'El Intermedio'", le comenzaba presentando la comunicadora. "Señor Iceta, está usted hecho un pincel. ¿Tiene usted asesor de imagen o cómo funciona?", se interesó Villas, haciendo hincapié en el estilismo del político. "El look es 100% Iceta. Pero, ahora, me han salido amigos que se dedican al diseño", contaba, dejando caer que le ayudaban a elegir sus estilismos.

"Por ejemplo, estuve en Venecia y me dijeron que debía llevar una pajarita casi horizontal. Yo les hice caso y funcionó", contaba el ministro. "Hay mucha gente que opina, ¿Le da a usted más bien igual o les hace caso?", preguntó Villas. "Hombre, un poco. Porque como yo tengo un poco de complejo y no soy un tipo esbelto...", confesaba, dejando claros sus complejos. "Bueno, usted y yo, quedamos un día en que éramos dos del montón, pero de los de arriba", le cortaba Villas.

"Bueno, yo 1,63.. Justito, justito... Un poco de sobrepeso... Y, encima. me he hecho ministro de Deporte. Es que lo tengo todo", agregaba Iceta, asegurando que le acomplejan tanto su altura como su peso. "Yo uso trajes oscuros porque me han dicho, y es verdad, que adelgaza un poco. Y yo lo necesito", agregaba, desvelando un truco de su vestimenta.









"Es que es mi madre..."



"Lleva usted muy poquito tiempo como ministro de Cultura ¿Le ha costado meterse en este nuevo papel, le está siendo complicado o cómo lo lleva?", se interesó Villas. "La verdad, es que creo que lo llevo bien, pero todavía no estoy del todo metido", reconocía. "¿Qué le dicen en su casa?", seguía preguntando la reportera de laSexta.

"En mi casa, voy a revelarte lo que me dice mi madre. Mi madre se pone la televisión a ver si me ve. Entonces, de vez en cuando, me ve y dicen: 'Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte'. Y mi madre dice: 'sobre todo deporte'", contaba el político de su vida privada. "Yo no digo más. Es que es mi madre...", se sinceraba el ministro, reconociendo que es un área que nunca ha sido su fuerte.

Además, habló de cómo lleva la fama y reconoció que le piden fotos por la calle, además de decirle unas bonitas palabras o "no tan bonitas". Aprovechando que se encontraban en el Festival de San Sebastián, la reportera habló con el político de cine y él reconoció que una de las películas que más había visto era 'Tener y no tener'. Finalmente, Villas le entregó el "Premio Wyo", representado por un busto del presentador de El Intermedio a modo de "cabezón" como en los Goya, y el ministro le dedicó su discurso de agradecimiento a la periodista.