Gloria Serra no da crédito con la reacción de José Luis Moreno a su llamada en 'Equipo de investigación'

El programa de La Sexta 'Equipo de investigación', presentado y dirigido por Gloria Serra, se ha puesto en contacto con el productor audiovisual José Luis Moreno, al que ha querido dar la oportunidad de dar explicaciones tras todo el revuelo judicial que se ha producido respecto a su persona en los últimos meses.

El pasado viernes, el programa de Atresmedia abordó la situación de José Luis Moreno y repasó los cargos a los que se enfrentaba el productor, acusado por supuesta pertenencia a organización criminal.

En este sentido, José Luis Moreno no quiso hablar con el programa en una primera instancia, por lo que Gloria Serra intentó ponerse en contacto con él a través de un audio por WhatsApp, enviándoselo a su móvil personal. "Hola, querido José Luis, no quiero presionarte, sé que estás en una situación personal complicada y de ahí venía nuestra oferta para que puedas defender tu reputación o lo que tú consideres. De verdad, dale una vuelta".

Según las palabras del productor, en un principio sí estaba dispuesto a colaborar con el programa, pero personas de su confianza no se lo recomendaron, palabras que han dejado a Gloria Serra sin la valoración del productor: "Tenía muy buena disposición en colaborar con vosotros hasta que dos o tres colaboradores y amigos me han llamado para decirme que lo que intentáis es que hablen mal de mí y que les preguntáis si les he pagado o no les he pagado. Es muy cansado".

La rotunda respuesta de José Luis Moreno a Gloria Serra

Por último, José Luis Moreno lanzó un aviso a la periodista, señalando que en función de lo que se dijera de él podría presentar una demanda. "Lo que sí te diría, por favor, es que lo hagáis con un abogado porque son muchas las querellas que estoy poniendo, estoy harto del tema, y sería muy triste tener que añadir una. Un saludo y gracias por tus mensajes", ha concluido José Luis Moreno al final de su conversación con Gloria Serra.

Gloria Serra acude a la puerta de la residencia de José Luis Moreno para tratar de hablar con él en persona. Esta fue respuesta del productor. #EquipoMorenohttps://t.co/GzcZ3vVJ8n — laSexta (@laSextaTV) September 17, 2021

En relación con el caso, en las últimas jornadas se ha conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opondrá a la nulidad solicitada por el productor de televisión José Luis Moreno, que busca hacer naufragar toda la causa al haberse superado los plazos de instrucción iniciales, al considerar que las razones esgrimidas por el ventrílocuo son un mero error procesal que se puede subsanar sin invalidar el conjunto de la investigación sobre esta presunta macroestafa.

Según ha avanzado La Sexta y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el Ministerio Público entiende que este defecto formal puede corregirse, dados los sólidos indicios encontrados contra Moreno, al que los investigadores señalan como 'cabecilla' de la trama.

La ex estrella televisiva ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que declare nulo todo lo actuado desde el 23 de agosto de 2008, cuando expiró el plazo para que el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, el que empezó a indagar en 'Titella', pudiera seguir investigando.

Europa Press









Moreno sostiene que el juzgado madrileño no prorrogó la fase de instrucción cuando debía, sino casi un año después, hasta que finalmente se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad de la causa, de modo que habría caducado irremediablemente ese 23 de agosto.