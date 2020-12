El enfado de José Bono en 'Liarla Pardo' tras preguntar a Iglesias sobre el papel de Otegi en el Gobierno

El histórico político socialista, José Bono, ha sido uno de los invitados este domingo al programa de La Sexta presentado por Cristina Pardo, 'Liarla Pardo', donde uno de los asuntos a tratar ha sido el reciente pacto entre el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La reflexión de José Bono sobre el papel de Otegi en el Gobierno

En este sentido, el que fuese presidente del Congreso de los Diputados ha lamentado este acuerdo y ha centrado su discurso en la figura del líder del partido, Arnaldo Otegi, y lanzando un mensaje al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: "Espero que lo maticen y tengo con Pablo Iglesias relación personal. Me parece que es un error y me molesta y me incomoda. Respecto a Bildu, ya sé que todos no son iguales en Bildu, pero ahí hay un señor que los dirige, que es Otegi, y Otegi es un señor que no sé que puntería tendrá política, pero con las pistolas tuvo puntería".

En esta dirección, Bono ha ido subiendo al tono a medida que seguía refiriéndose al líder de Bildu: "Que se lo pregunten a Rupérez al que secuestro. No se lo pueden preguntar a Cisneros al que también secuestro. Este no es un angelito. Este es un individuo que ha estado con ETA y con las armas, y a mí me disgusta muchísimo que hayamos tenido que soportar que para aprobar los Presupuestos no hayamos tenido, por ejemplo, el voto que ofrecía Ciudadanos porque Pablo Iglesias ha dicho que no, que no aceptaba votar los Presupuestos con Ciudadanos".

El rechazo de los históricos del PSOE al pacto con Bildu

No es la primera vez que un histórico líder socialista se pronuncia en contra de la decisión del Gobierno de sentarse a negociar con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, uno de los proyectos más importantes de la legislatura de un Gobierno. Sobre ello, la propia portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, quiso responder a los históricos líderes del PSOE diciendo que su momento ya había pasado y que ahora estaban al mando una nueva generación de políticos.

Desde la oposición también se ha denunciado en más de una ocasión la tendencia del Gobierno de Pedro Sánchez para basar sus apoyos gubernamentales en partidos nacionalistas e independentistas. Este mismo domingo, con motivo de los actos celebrados en el Congreso de los Diputados por el Día de la Constitución, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha mostrado su preocupación por ver a partidos como Bildu en "la dirección del Estado".

