El comentario de Cristina Pardo que enmudece a Susana Díaz y provoca las risas de los colaboradores

Este domingo, Cristina Pardo regaló un divertido momento a los espectadores de 'Liarla Pardo' cuando entrevistó a Susana Díaz, a quien lanzó algunos comentarios muy irónicos, los que provocaron que el plató se inundase de risas disimuladas.

La secretaria general del PSOE andaluz realizó una conexión en directo con el espacio de laSexta para hablar de los temas más relevantes de la actualidad, haciendo hincapié en los Presupuestos con el apoyo de Bildu y en las diferencias internas en el Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el partido liderado por Pedro Sánchez.

"Más mérito tiene todavía Pedro Sánchez", afirmó Susana Díaz. Este comentario sorprendió a la presentadora, dado que Díaz suele manifestar siempre su desacuerdo con Sánchez esté al frente, pero, esta vez, le respaldó.

"La veo tan 'sanchista' que no sé si me la han cambiado. Salga del cuerpo de Susana Díaz", le respondió Pardo con una sonrisa. "Me pongo en la piel de Pedro Sánchez, me pongo en su pellejo porque está sufriendo una pandemia con un Gobierno de coalición y con una derecha asalvajada", agregó Díaz.

"Si le ha escuchado Pedro Sánchez estará usted mucho más cerca de repetir. Estará contento con su discurso, más que nunca", manifestó la periodista, manteniendo un tono muy sarcástico en la conversación.

"Como Pedro no quiera..."

"Eso no lo decidiremos ni Pedro ni yo", aseguró Díaz, contestando a la posibilidad de una candidatura alternativa en Andalucía. "Pedro algo tendrá que decir y usted lo sabe, Susana, que lleva muchos años en el partido socialista, como Pedro no quiera...", apuntó Pardo entre risas. "Que le vuelven a colocar en la Santa Sede", añadió la comunicadora. "No", contestó Díaz con una sonrisa. "Sí, sí", insistió la presentadora del espacio con una sonrisa.

"Nuestras primarias son nuestra fortaleza y ellos son los que decidirán", concluyó la política del PSOE. "Ya sabe usted que a Pedro Sánchez no se le dan mal las primarias", le reprochó Pardo muy sarcástica antes de despedir la entrevista y desearla "suerte".