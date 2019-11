José Bono, en COPE: "A mí también me quita el sueño el programa de Podemos"

El exdirigente socialista José Bono ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE' a propósito de la publicación de su nuevo libro, titulado 'Se levanta la sesión' . Tan solo un día después de conocer el fallo de la sentencia de los ERE, el expresidente del Congreso ha dicho que la condena le produjo "tristeza" porque es amigo de Griñán, Chaves y Magdalena Álvarez. En este sentido, ha recalcado que ninguno se llevó "un euro público a su casa". Aunque ha reconocido que la sentencia considera probadas las irregularidades, Bono espera que "ojalá se case por el Supremo y queden absueltos".

En lo que respecta a las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para la formación de un gobienro de coalición, Bono ha dicho que habría "otros gobiernos deseables", pero "el PP y el PSOE ni se hablan". "Se llevan fatal, no se cogen el teléfono, es imposible que haya una coalición entre el PP y el PSOE". En este sentido, ha lamentado la unión entre las formaciones independentistas y las diferencias entre las fuerzas constitucionalistas.

El también exministro de Defensa ha reconocido que Sánchez ha cambiado de criterio con respecto a Iglesias, si bien lo ha justificado en "el cambio de voto de ocho millones de españoles". "Sánchez ha decidido tener un pájaro en mano que cien gaviotas volando", ha ilustrado Bono. El exdirigente ha dicho que a él también le quita el sueño Podemos cuando sus dirigentes hablan de Cataluña, de Felipe González, de Amancio Ortega o de Florentino Pérez, pero "las cosas no son tan negras como se ponen de contrario".

Bono está "convencido de que el PSOE no va a consentir que se crucen desde el gobierno, al menos, dos líneas rojas: una, que no se puede promover el odio social; y segunda, no podemos consentir que unos pocos independentistas decidan por todos. Eso del referéndum que proponen los de Podemos tienen que mandarlo al desván".

Para Bono el mejor líder ha sido Felipe González porque "ha sido un estadista" que "consiguió que quienes no le votaran le tuvieran mayoritariamente respeto". Sobre Zapatero ha ensalzado su "honorabilidad", aunque ha reconocido su desacuerdo con él por el Estatuto de Cataluña, motivo por el que dimitió como ministro de Defensa. "Consideré que era la vía para la secesión y lamentablemente no me equivoqué", ha dicho. No obstante, ha señalado que "el problema de Cataluña no se le puede atribuir a Zapatero".

En cuanto al rey Juan Carlos, ha dicho que lo empezó a considerar "rey" tras el golpe de Estado del 23-F porque cuando lo nombraron como tal era un "producto del Franquismo". Además, ha señalado que "era muy amigo de estar informado de los asuntos que afectaban a la seguridad de Estado" cuando él ocupaba la cartera de Defensa.

Con el libro que Bono ha presentado completa la última parte de sus diarios.