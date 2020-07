La difícil relación madre-hijo que ha provocado que Cristian Suescun amenace con abandonar 'La casa fuerte'

Poco a poco, las tramas de 'La casa fuerte', la relación entre los concursantes, comienza a ser algo más atractiva para el público en un formato donde todo lo demás es un despropósito.Algo bueno debe de tener este reality cuando la inversión publicitaria en el mismo supera visiblemente a otros realitys previos como 'GH VIP' o 'Supervivientes'.

También está más que claro las diferentes clases que existen entre los concursantes. No hablamos de residentes y asaltantes, esto va más allá de la mecánica simple del concurso, sino de quiene están dando juego a la audiencia. En primer lugar están Oriana, Maite Galdeano, Yola Berrocal y Leticia Sabater, luego un segundo escalón con Fani, Juani y María José, y finalmente el resto de participantes que parece que están ahí porque debería haber alguien más.

De esta forma, las intrigas entre el primer grupo de concursantes son el principal motor sobre el que gira esta 'casa fuerte'. Así es como Maite Galdeano y su relación con su hijo se han convertido en el tema principal de la última gala del concurso. Una polémica como mucho transfondo familiar detrás y que sobrepasan temas a alejados habitualmente de este concurso.

Cristian quiso abandonar el concurso tras las duras palabras de su madre @_MaiteGH16_ ���� ¿Qué os parece? https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte7pic.twitter.com/DPW3h66RZS — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) July 2, 2020

La bronca entre Maite Galdeano y Cristian Suescun que casi termina en abandono

Todo comenzaba después de que Cristian se confesase junto a Juani respecto a la relación con su madre. El joven apuntaba que su madre quiere más a su otra hija, Sofía Suescun, o a su yerno, Kiko Jiménez, que a él mismo.

Estas palabras no tardaban en llegar a oídos de Maite que no dudaba en estallar contra su hijo: "Mi niña está conmigo está a tope. Yo a Sofía la he criado sola, sola, sola", chillaba a Cristian con su exagerado tono habitual.

Galdeano llegaba a echarl en cara algunos castigos que le impuso en el pasado: "Te decía que ibas por mal camino y tú ibas por otro camino". La bronca entre madre e hijo no baja el tono, y Maite sentenciaba duramente al que es su hijo: "Lo que veo que tengo en mi casa no lo quiero para ninguna mujer".

Este encontronazo terminaba con Cristian huyendo de su madre y afirmando que se iba a su casa, abandonando así el reality. Con tal gravedad de los hechos, ha sido Jorge Javier quien ha querido hablar sobre el tema para acercar posturas. Tras relatar lo sucedido, Cristian parecía seguro afirmando que "no me dejo manipular por nadie en esta vida".

Por su parte, Maite Galdeano ha intentado justificarse de sus acciones: "Hay cosas que cuando entramos en calor, él es muy testarudo y yo, tengo que ser sincera, también". De igual manera, la de Navarra ha proseguido diciendo: "Soy una persona que me gustaría que me correspondiesen y por eso lo digo, pero al final lo quiero muchísimo y ya está".

Cristian Suescun se derrumba en directo en 'La casa fuerte'Mediaset España

Ha sido Jorge Javier Vázquez quien no ha dudado en arremeter contra Galdeano a pesar de ser muy buenos amigos, ya que el trato que estaba dando a su hijo no terminaba de parecerle correcto: "Se te olvida que eres su madre". Tras escuchar esto, el hermano de Sofía Suescun rompía a llorar encontrando el consuelo de su madre. "Yo no soy muy cariñosa, no soy de besitos. Tengo mi manera de querer y él sabe que lo amo y que doy mi vida por él", continuaba justicándose.

Jorge Javier deseaba así que el programa les serviese para fortalecer su relación. "Espero que sí, que nos queramos para siempre y bien", respondía Cristian. "Arrópalo más", volvía a recomendar el presentador a la navarra.

La explicación de Sofía Suescun a la relación de su madre y su hermano

Ha sido Sofía, que se encontraba en el plató de 'La casa fuerte' quien ha querido arrojar algo de luz en la difícil relación entre su madre y su hermano. De primeras ha avisado sobre la hinchazón de su cara, debido a una cirugía bucal a la que ha debido someterse para no perder un diente: "Me duele un poco la boca y por eso estoy hinchada que nadie se asuste".

"Estoy viendo una realidad. Sé que fuera es complicado de entender, pero a mí no me sorprende para nada", comenzaba la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' confesando. "El origen está en esa separación que mi madre y mi padre tienen. Yo voy a un piso con mi madre de mujeres maltratadas y mi hermano se queda con mi padre por orden de un juez", decía relatando ese duro episodio de sus vida.

Sofía Suescun revela más información sobre la relación de su hermano y su madreMediaset España

"Yo he desarrollado un vínculo más afectivo con mi madre, pero yo sé que ella lo quiere. Sé que es muy fácil juzgarlo desde fuera, pero hay que entenderla", seguía defendiendo a capa y espada a su madre.

"Aquí se explica que nunca han convivido ni se han llegado a conocer, pero está claro que mi madre lo quiere a su manera. Tampoco podemos exigirle a mi madre esos sentimientos que si no les salen... Bastante sincera está siendo, no es nada fácil y hay que saber entenderlo", terminaba alegando una flexibilidad mayor a la hora de juzgar la forma de tratar a Cristian por parte de Galdeano.

