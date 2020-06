'La casa (de las broncas) fuerte': Maite Galdeano provoca las lágrimas en María Jesús Ruiz

'La casa fuerte' continúa siendo un programa un tanto perdido, donde los fallos técnicos y de organización parecen haberse convertido en marca de la casa, y lo peor de todo, parece no importar a nadie. Los últimos datos de audiencia dejaban entrever que el nuevo reality continuaba líder de sus noches, pero bajando sospechasamente.

En la última gala se pudo ver el primer relevo de rango. Yola Berrocal y Leticia Sabater, conseguían tener el rango de privilegiados arrebatándoselo a Cristian Suescum y Maite Galdeano. También se guardó un As bajo la manga con el pasado de Fani, que estarían cebando a lo largo de la noche, y que es el 'tema' de moda en Mediaset.

Más allá de ello, lo más destacable de la noche fueron de nuevo los encontronazos entre concursantes. Esta vez Oriana volvió a dar cuenta de su mala educación, pero la bronca más grande fue la protagonizada por Juani y Maite. Ambas se han dicho de todo después de que Maite llamase "falsa" a María Jesús Ruiz por no poner en su sitio a Oriana cuando ésta le tiró el agua sucia de los platos a la cara. "Es falsa, no me la creo. Esta mañana ha venido diciendo que vamos a limar asperezas. No perdona, cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace".

"Para mí Maite ya no existe", así de dura se mostraba Juani, afirmando sintiéndose traicionada desde que en la última junta Maite y Cristian no les votasen sinceramente para evitar que fueran inmunes. "Yo no le deseo mal a nadie pero las personas que me traicionan no hay posibilidad en la vista de reconciliación. Es falsa", aseguraba.

Por su parte, Maite afirmaba que son María Jesús y Juani las que han criticado a Fani y a Ferre a sus espaldas. "Resulta que siempre están criticando y cuando viene la cámara cambia", soltaba mientras la discusión iba en aumento. "Fíjate que es falsa que siempre que se come la comida de mi madre le dice que buena está la comida de mi madre y luego dice que se tiene que comer la comida de la vieja", confesaba María Jesús Ruiz.

Maite Galdeano confiesa que habló con el ex de María Jesús antes de entrar en 'La casa fuerte'

Para defender su postura, Maite Galdeano usó una carta que María Jesús y Juani no se esperaban: Gil Salgado, el ex de Ruiz. "Antes de entrar aquí hablé con Gil Silgado porque me dijo que apostaba por mí", ha recordado la polémica concursante.

Nada más escuchar su nombre, María Jesús abandonaba el directo. Tras una pausa publicitaria y visiblemente afectada, la participante decía que no le sorprendía esa reacción de Maite porque "es una persona que vende hasta a su hijo".

María Jesús Ruiz abandona el directo de 'La casa fuerte'Mediaset España

"Me llamó para darme su apoyo para 'La casa fuerte' y me dijo que iba a hacer todo lo posible para que no ganaran Juani y María Jesús", manifestaba Galdeano volviendo al tema. "No te fíes de ellas que son muy traicioneras", le seguía reproduciendo de boca de su ex ante una María Jesús y su madre más aplacadas y con respuestas irónicas. "Desde el minuto uno está así, es una persona que vende hasta a su hijo, a cualquiera", arremetía Ruiz contra Galdeano. "¡Eres más falsa que un billete de goma!", zanjaba Maite.

