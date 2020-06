La indignante estafa a la Seguridad Social que estaría cometiendo Maite Galdeano en 'La casa fuerte'

Dice el dicho popular que 'las mentiras tienen las patas cortas', sobre todo, si eres un personaje público y te expones constantemente en televisión. Casi todo el mundo conoce a alguien que aprovecha sus malas artes para estafar a la Seguridad Social a la hora de recibir algún tipo de prestación. Esas personas que son inhabilitadas de su trabajo por alguna causa de salud y recibien como compensación una prestación mensual al mes, pero que sin embargo aprovechan para fingir estas dolencias para no trabajar o para hacer de forma fradulenta una estafa, cobrando en 'negro' y teniendo dos sueldos.

Esto es una lastra para aquellas personas que realmente si necesitan esas ayudas para subsistir, y que también se ve reflejado en estafas en otro tipos de ayudas como pueden ser las becas en educación.

Son estos los motivos que el foco se ha puesto en Maite Galdeano, la hija de Sofía Suescum, que actualmente se encuentra participando en el nuevo reality de Mediaset, 'La casa fuerte'. Y es que las redes cada vez se incendian más cuando ven a la concursante gatear, saltar, correr, surfear y arrastrada por su hijo.

Todo este tipo de movimientos tiene indignados a los espectadores cada vez que la ven disfrutar sin ningún tipo de queja a Maite Galdeano en el concurso de ‘La casa fuerte’. En concreto esta indignación se ha dado sobre todo entre las asociaciones y enfermos de fibromialgia. Y es que esta es la supuesta misma enfermedad por la que Maite Galdeano disfruta de una incapacidad temporal y una pensión de 1.100 euros mensuales.

Maite Galdeano cobra una pensión mensual por una enfermedad de la que no muestra síntomas

La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. Las personas con fibromialgia pueden ser más sensibles al dolor que aquellas que no la tienen.Esto se conoce como percepción anormal del dolor. Afecta prácticamente a todos los órganos y sistemas del cuerpo y puede conllevar problemas de memoria, trastornos del humor y depresión.

La madre de Sofía Suescum, trabajaba como conductora de autobuses, pero esta dolencia tras pasar por un tribunal le fue reconocida y desde entonces tiene derecho a una pensión mensual que ronda los 1.100 euros.

Pero es que además de este cuadro clínico generalizado, era la propia Maite Galdeano que en una exclusiva a Lecturas aseguraba: “Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar. Me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima".

Aunque esta no es la primera vez que se ha puesto en duda la enfermedad de la madre de Sofía Suescún. Hace más de un año se la puso en tela de juicio tras sus sendos bailes flamencos con unos tacones altos en el programa en directo de 'Gran Hermano Dúo'. Pero a la vez declaraba en la misma revista: “Por fin hay jueces en los que confiar que me han dado la razón”, dijo la pamplonica tras conseguir una incapacidad permanente absoluta y una pensión de 1.100 euros por sus fuertes dolores.

La indignación de los espectadores con Maite Galdeano

En ese momento salió a defenderse amenazando con denunciar a todos aquellos que pusiesen en duda su enfermedad, que nunca llegaron. E incluso en una discusión con un espectador indignado que dijo: “Está diciendo que cobra una pensión porque tiene una enfermedad que se llama fibromialgia. Esta señora no sabe ni lo que es una fibromialgia. Una persona con fibromialgia no se puede mover así”, esta le respondió: “Se ha puesto en contacto conmigo la asociación de fibromiálgicos de Sevilla y voy a estar en la mesa del congreso con los mejores médicos de España”. Incluso defendía diciendo asegurando que su médico le había recomendado moverse mucho.

El pasado jueves con motivo de una prueba se subió a una tabla de surf mostrando su gran habilidad y su gran estado físico. Unas imágenes que revolucionaban las redes.

