Fani se enfrenta a Sonsoles Ónega tras cuestionar la educación de su hijo: "No me ha gustado nada"

La crispación en 'La casa fuerte' parace similar a la que se vive día a día en el Congreso de los Diputados. Que se lo digan sino a Sonsoles Ónega. La presentadora de 'Ya es mediodía' se enfrentaba a su tercer debate de reality, tras el primero que hizo en 'Supervivientes', y el primero que realizó para esta casa fuerte.

Sin embargo, a Ónega le falta la gracia y frescura de Jorge Javier en estos formatos, cuando no anda metido en líos con polémicas políticas. Pues bien, Sonsoles quiso bromear con un asunto tan inoncente como las notas de un niño pequeño y el asunto se le acabó yendo de las manos.

Los duros reproches de Fani a Sonsoles Ónega por la educación de su hijo

Todo comenzaba cuando el programa decidía dar a la pareja formada por Fani y Cristopher una información relacionada con las notas del hijo de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. En concreto, el niño había suspendido tres asignaturas aunque aún así iba a pasar de curso: "Mi hijo se esfuerza muchísimo Sonsoles, y es un niño que siempre aprueba todas. Estoy segura de que ha suspendido plástica, educación física y valores", defendía su madre.

"Vaya, valores, vaya hombre, Fani no me digas que ha suspendido valores. ¿Sin saberlo ya piensas que ha suspendido valores? Es que…", intentaba hacer la broma Sonsoles con el nombre de la asignatura, y con lo que se muestra en estos realitys día a día. Fani que todavía no había pillado la ironía seguía jusficando: "No, estoy segura, porque son asignaturas que no están dando en casa". "Claro, eso es lo preocupante", le asentía la presentadora.

Finalmente, Sonsoles confirmaba cuál eran las asignaturas que el niño había 'cateado': "Tu hijo no ha suspendido valores, de hecho en valores ha sacado un ocho. Te has puesto la venda antes de la herida. Ha suspendido música, sociales y matemáticas". Esta información descoloba a Fani que no entiendía que podía haber pasado: "Si él sacaba notables en mates. ¿Cómo ha podido suspender mates?". "Pues no lo sé, a lo mejor le ha cogido manía el profesor", seguía bromeando Ónega.

Tras irse el concurso a otros menesteres, y sin que la presentadora se lo esperase, Fani le recriminaba los comentarios anteriores sobre la educación de su hijo: "Tú comentario no me ha gustado nada, cómo te has referido a mi hijo cuando no tienes ni idea de la educación que yo le doy a mi hijo en casa", decía con tono de enfado y disgusto.

"En ningún momento he juzgado la educación que tú le das a tú hijo", se defendía Sonsoles que no se esperaba la que le acababa de venir. "El tema de los valores ha quedado muy feo, a mí me preocupa mucho la educación y sus estudios y yo le estaba quitando hierro al asunto por si era música, plástica, incluso valores, pero no valores de la educación porque es un niño muy educado que todo lo pide por favor", continuaba Fani defendiendo la educación que recibe su hijo día a día y echándole la bronca a la presentadora.

"Y el comentario que has soltado de: 'Ah, precisamente valores, ¿Cómo le vas a dar tu valores?' Pues eso me ha dolido muchísimo. Para poder criticar tienes que saberlo antes pero bueno", dejaba caer la concursante.

"En ningún momento hemos querido juzgar la manera en la que educáis a vuestro hijo, yo soy madre, y en ningún momento he querido hacer un comentario que pudiese ofenderte como madre y por supuesto a tu hijo porque es un menor. Así que no pasa nada si has interpretado algo de una manera que te ha dolido. Siento que te hayas llevado un disgusto", se lamentaba Ónega reculando y pidendo disculpas después del malentendido que se había generado entre la pareja y ella. Un malentendido que no fue a más, cortando tajantemente Ónega con el tema y siguiendo con el programa.

