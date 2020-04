'El Hormiguero': La extraña desaparición de Trancas hace saltar las alarmas: "¿Coronavirus o ERTE?"

'El Hormiguero' sigue siendo uno de los pocos espacios de la televisión en directo que se ha convertido en un oasis de entretenimiento entre el absoluto desierto de coronavirus que ha invadido toda la televisión.

Tras una semana 'fuera de juego' por el virus, Pablo Motos ha regresado con una nueva versión adaptada a las medidas exigidas por el Estado de Alarma. A pesar de ello el programa continúa siendo eficaz en su empeño por entretener además de contar con entrevistas de lujo como Antonio Banderas o Rosalía.

Sin embargo, el público del programa se ha percatado de un detalle mucho más importante de lo que parece a simple vista. Y es que, en las dos últimas ediciones de 'El Hormiguero' ha estado ausente Trancas, una de las dos hormigas, dejando por primera vez en la historia del programa a una sola hormiga en la mesa del plató durante una emisión.

#HormiCuriosidades hoy es el primer día de la historia de El Hormiguero en el que solamente hay una hormiga #QuédateEnCasaEH7 pic.twitter.com/wajXNeQuFP — Zona Hormiguita (@ZonaHormiguita) April 1, 2020

La extraña desaparición de Trancas: "¿Coronavirus o ERTE?"

Este detalle, que solo estuviera Barrancas, y que no aparecieran ni Trancas, ni Petancas, los alter egos del cómico Juan Ibáñez, hacía que saltaran todas las alarmas y que los seguidores del programa se preguntasen que le podía haber pasado. Desde el programa no se ha hecho ninguna confesión sobre los motivos que están detrás de esta desaparición. Ni Pablo Motos, ni los suyos han hecho referncia a este extraño hecho durante ninguno de los dos programas que no ha estado presente, ni tampoco en redes sociales.

De hecho, el propio Juan Ibáñez, publicaba en sus redes sociales un viejo vídeo del programa el mismo miércoles que dejaba de aparecer en 'El Hormiguero'. Esta publicación no tardó en llenarse de comentarios de fans preocupados por la ausencia del cómico: "¿Como estás Trancas? Te echamos de menos en el Hormiguero".

Como estas trancas?? Ye echamos de menos en el Hormiguero — Sebrama (@sebrama79) April 2, 2020

Ante el silencio de todo lo que rodea el programa no han sido pocos los que han comenzado a crear teorías de que es lo que está pasando realmente en el programa de Pablo Motos, pasando de las teorías más posibles a las más descabelladas.

Una de las más coherentes hace referencia a la distancia de seguridad que deben mantener todos por el coronavirus, una condición que no estarían cumpliendo Juan Ibáñez y Damián Mollá debajo de la mesa de 'El Hormiguero', por lo que quizás la dirección del programa haya decidido turnar a las hormigas para adaptarse a estas medidas y evitar posibles contagios.

Otras personas se han preocupado directamente por la salud de Ibáñez, tal y como están las cosas, aunque el cómico pueda estar contagiado sería una opción a descartar ya que con un tema tan delicado desde el programa se habría informado de ello.

Luego están los que han decidido tirar de humor y hablan sobre la posiblidad de que Trancas haya sido víctima de un ERTE al igual que están sufriendo miles de trabajadores en estos momentos. También los hay quien sospecha que mientras fumigaban el plató para desinfectarlo puedieron fumigar a la pobre hormiga, o directamente que Barrancas se ha pasado al canibalismo.

Y que pasará con Trancas? Coronavirus? Debajo de la mesa no había distancia de un metro entre Trancas y Barrancas? ��#QuedateEnCasaEH8 — Ánxela Nieves (@AnxelaN) April 2, 2020

Desinfectaron y desinsectaron y se la llevaron pa' lante — ESCARCHAO (@tupanjamon3000) April 2, 2020

Madre mía.... 2 semanas de cuarentena y ya recurrimos al canibalismo..... — AldoF1 ������ (@aldoF1_) April 2, 2020

#QuedateEnCasaEH8 Por qué sigue sin estar Trancas?:



A- Le han hecho un Erte.

B- Está en cuarentena.

C- Ya se ha cansado de estar metido ahí abajo. — Pato (@Pato22407149) April 2, 2020

Estoy temiendo por Trancas porque no está en plató así que tendrá coronavirus pic.twitter.com/R3PRMqUuRy — Adrián �� (@adriangomezalf) April 1, 2020

Entre toda estas teorías, es El ConfidencialTV quien asegura que la ausencia de Trancas/Juan Ibañez se debe a motivos personales y que en los próximos días volverá a divertirse en 'El Hormiguero'. También el propio Juan ha reaparecido en sus redes sociales para mandar un mensaje tranquilizador: "Estoy bien! Gracias por los mensajes de verdad!".

