El sorprendente cambio físico que la cuarentena está dejando en Mario Vaquerizo 

Tercera semana para 'El Hormiguero 3.0: Quédate en casa'. El programa continúa haciéndose fuerte en las pantallas españolas al ser de los pocos espacios en directo dedicado al entretenimiento. Nueva semana con nuevo monólogo de Pablo Motos para afrontar esta situación de la que ya hemos perdido la cuenta de los días.

Motos continúa rodeándose de colaboradores de lo más fiables como son El Monaguillo, Luis Piedrahita, y Marron. Además, después de una semana de especulaciones, volvía a la mesa de 'El Hormiguero' Trancas, la hormiga alter ego de Juan Ibáñez. Eso sí, no se habló de los motivos de sus ausencias durante la última semana.

En el ámbito de invitados, la semana la abría el humorista Joaquín Reyes, acompañado de su humor manchego característico contó como estaba viviendo estos días, y como se 'está chetando' a base de ejercicio físico. Además, quiso hacer un reconocimiento a los médicos de su ciudad natal, Albacete, que están afrontando una situación desbordante en un hospital que lleva demandando remodelaciones desde hace más de 20 años.

Después de Reyes, los que se convirtieron en los 'reyes' de la noche fueron Alaska y Mario Vaquerizo con una divertida entrevista que terminó con un tour por su casa de Madrid. Sin embargo lo que más llamó la atención del público fue el cambio físico evidente en Mario.

El cambio físico que la cuarentena ha provocado en Mario Vaquerizo

La pareja de cantantes ha hecho aparición desde su céntrica casa de Madrid donde se encuentran cumpliendo cuarentena junto a la madre de Alaska, América, quien también acabó participando en la entrevista saludando a todo el público de 'El Hormiguero'.

A pesar de lo dinámico que resulta siempre esta pareja en pantalla, lo que primero llamó la atención era el sorprendente cambio de look de Mario Vaquerizo tras tres semanas de confinamiento. El vocalista de las Nancys Rubias ha dejado crecer una poblada barba que sorprendía a todos, ya que casi siempre suele ir afeitado. "He decidido ser un hombretón con barba o un náugrago, según se mire", afirmaba a Pablo Motos, mientras el de Requena pedía la opinión de su mujer: "A mí me gusta la barba, pero a él nada", confesaba muy segura la intérprete de A quién le importa.

El sorprendente cambio físico que la cuarentena está dejando en Mario Vaquerizo

"Es la primera videollamada que hago de toda la cuarentena. Soy una persona moderna del siglo XXI, pero ya ves. No he querido hablar con nadie", afirmaba Vaquerizo tras confesar que la tecnología no es lo suyo. También han hablado de cómo está llevando la pareja la cuarenta al al pasar tanto tiempo juntos: "Estamos adaptándonos. Hay días mejores o peores, pero las circustancias hacen que el humor de Mario sea mejor y peor dependiendo del momento", confesaba Alaska, a lo que su marido respondía bromeando con la misma respuesta: "Alaska tiene días de mejor y peor humor dependiendo del momento". Mario también ha querido hacer un aparte para reconocer el trabajo de todas las trabajadores del hogar, una labor que estos días se está valorando más que nunca: "Quiero dar un aplauso a todas las empleadas del hogar y a todas las amas de casa porque limpiar la casa, hacer la comida, colocar las cosas, quitar el polvo, todo eso es un estrés, pero hay que saber hacerlo bien. Colocar los armarios, pasar la mopa, el suelo y dejarlo todo limpio. Es una profesión muy cansadas. Bravo", agradecía el cantante y periodista.

Además, el ahora cómico, Vaquerizo ha querido agradecer a 'El Hormiguero' por su labor en el entretenimiento. "Este virus no puede con nadie. Lo vamos a superar", intentaba animaba desde su casa. La pareja ha decidido también mostrar algunas estancias de su casa como su rincón flamenco. En esta habitación donde se encontraban, muy decorada con cosas del folclore español, había un cuadro de Lola Flores, de Carmen Sevilla y muchas figuritas. "Como no tenemos paredes ponemos los cuadros detrás de las puertas. Estamos aprovechando para organizar la casa. No quiero tirar nada, pero bueno...Es lo que toca en estos momentos", relataba Olvido. Tras el paseo, su madre América ha saludado a todos los espectadores y se han despedido muy alegres.

