¿Cómo está el primer ganador de Gran Hermano? Así luce Ismael Beiro 20 años después

Solo los auténticos fans de 'Gran Hermano' recordarán al protagonista de nuestra historia. Corría el año 2000 y Ismael Beiro hacía historia en televisión al convertirse en el primer ganador del programa a pesar de que hayan pasado ya 20 años desde entonces, sigue siendo un formato muy vivo. 14 personas entraron en una casa para permanecer aislados durante semanas sin saber muy bien lo que les esperaba y se convirtió en todo un éxito sin precedentes en la televisión.

La primera promoción de 'Gran Hermano'Mediaset

Nada más y nada menos que un 70% de share y 9 millones de espectadores vieron cómo Ismael se convertía en el ganador y salía de la casa en helicóptero hasta el plató donde le esperaba la presentadora Mercedes Milá. Un dato que pocas veces se ha repetido en la historia de la televisión en España y una noche en la que nuestra manera de ver la tele cambió por completo. Fue el comienzo de una nueva etapa y abrió las puertas de la telerrealidad, que a día de hoy se ha extendido a otros formatos como 'GH VIP' o 'Supervivientes'.

Así ha cambiado la vida de Ismael Beiro en estos 20 años desde que ganó 'GH 1'

Con motivo de la celebración de los 30 años de Telecinco, la cadena ha recatado figuras importantes que han formado parte de la cadena como el padre de Sonsoles Ónega o María Teresa Campos. Uno de ellos también ha sido Ismael Beiro, que ha visitado el plató de 'Sálvame' para hablar sobre su paso por 'Gran Hermano', recordando lo bonita que fue la experiencia y cómo ha cambiado su vida desde entonces.

“Yo pensaba que no lo veía nadie, cuando salí y me dijeron la audiencia no tenía ni idea de lo que era. Salgo de la casa, veo miles de personas gritando y pensaba que eran extras que habían contratado. Era como entrar en un parque de atracciones como un niño pequeño cuando ve los coches de choque. Esto es una profesión igual que todo, la única diferencia es que te ven”, ha explicado.

El drástico cambio de Isamael Beiro

Actualmente Ismael sigue dedicándose al mundo de la tele pero de otra manera bien distinta y ha sabido canalizar la fama y no acabar siendo un juguete roto. “Descubrí que tenía popularidad y le di una vuelta, la convertí en una profesión”, ha comentado. Además, ha hablado sobre sus compañeros de edición, que sería con los únicos que volvería a juntarse en la casa. “Como fuimos ingenuos, puros y auténticos, ninguno somos un juguete roto, además hemos quedado todos para cenar para celebrar los 20 años. Volvería a entrar con ellos porque guardo un bonito recuerdo, por no querer desvirtuar ese momento”, ha concluido.

Ismael Beiro en la celebración de los 30 años de TelecincoMediaset

La casa abandonada de 'GH 1'

Actualmente y desde su segunda edición, la casa de 'Gran Hermano' está situada en el municipio madrileño de Guadalix de la Sierra. Pero lo que muchos no recuerdan es que en su primera edición estaba situada en otro lugar, concretamente en Soto del Real. Y fue la propia Mercedes Milá la que nos lo recordó a través de un vídeo que grabó ella misma para que recordemos viejos tiempos y revivamos juntos, una vez más, esa mágica final del año 2000 en la que ganó Ismael Beiro.

Ismael Beiro celebra los 30 años de TelecincoMediaset

“Lo que era la casa de Gran Hermano. Un sitio muy especial para mí", escribió la presentadora junto a las imágenes en las que se podía apreciar el abandono de la casa. Este programa cambió nuestras vidas, la de los concursantes y la de la propia Milá, que pasó de hacer información al entretenimiento, una faceta que nunca había mostrado y a la que se supo adaptar a la perfección. Aún echamos de menos que ella sea la presentadora, aunque Jorge Javier Vázquez también haya conseguido hacerse su hueco después de que la catalana le diera el relevo.