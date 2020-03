Jesús Vázquez, o gastarse todo su dinero antes de ser 'viejo' o donarlo todo

Mediaset continúa celebrando su 30 aniversario desde que Telecinco comenzase a emitir regularmente. Por esa razón han sido varios los espacios de Telecinco que ha dedicado su programación a la celebración de esta efeméride.

De esta manera, se ha podido ver en 'El programa de Ana Rosa' el reencuentro de las dos 'reinas' de la mañana de la década de los 90. Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos han tenido un encuentro de lo más especial. También espacios como 'Sálvame' han realizado una homenajes a los grandes momentos que ha vivido la cadena.

Ha sido en el programa habitualmente presentado por Jorge Javier Vázquez donde ha pasado uno de los presentadores más míticos de Telecinco durante estos 30 años. Paz Padilla y los colaboradores de 'Sálvame' han tenido a Jesús Vázquez en su plató. El presentador nacido en Ferrol aterrizó en las pantallas españolas en 1990 con el programa 'La quinta marcha', desde entonces han sido muchos los proyectos que le han vinculado al grupo de Paolo Vasile, proyectos como 'Gran Hermano', 'Allá tú' o 'La Voz'.

30 años trabajando y una fortuna para Jesús Vázquez

Durante todos estos años, el presentador gallego ha amasado una gran fortuna, y actualmente hay fuentes que apuntan que Vázquez tiene un contrato de exclusividad con Mediaset de tres millones de euros al año. Esto le ha ayudado para crear dos sociedades mercantiles con las que gestionar sus derechos y su representación y también para vivir en una mansión en la zona norte de Madrid, en una urbanización de lujo con acceso restringido.

A pesar de que todavía le queda mucha carrera en televisión, con proyectos como ‘Idol Kids’, ya está pensando en gente "nueva y muy joven" que entre el mundo de la televisión para poder jubilarse: "Yo ya tengo mis expectativas laborales más que cumplidas después de 30 años". en la televisión para poderse retirar. A la pregunta de si el Jesús Vázquez quería retirarse, el gallego respodía que: "No me quiero retirar, y más en estos tiempos, es como ofensivo. Pero después de 30 años trabajando lo que quiero es gastarme el dinero antes de tenero 80 años. Yo no tengo hijos, yo quiero gastarme todo antes de ser mayor".

Jesús Vázquez en su época en 'Allá tú'Mediaset

O gastar su dinero o donarlo solidariamente

Tras declarar que quería gastarse todo su dinero antes de su vejez, Jesús Vázquez reculaba y afirmaba que también tiene claro que hará con el dinero que le sobre el día que fallezca: "Todo lo que me quede se lo voy a devolver a la sociedad que ha sido tan generosa conmigo, y lo voy a donar todo".

El presentador continuaba argumentado que "la tele es otra de las cosas que me ha dado, la oportunidad de poder emplear mi vida echando una mano a los demás, y yo me siento muy bien", decía el embajador de asociaciones como ACNUR.