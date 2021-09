Carlota Corredera, rota tras las palabras de Jorge Javier Vázquez sobre el futuro de 'Sálvame': "Me ayudará"

Jorge Javier Vázquez ha reaparecido este martes en 'Sálvame' mediante una llamada telefónica. El presentador, que está a escasos días de volver de sus vacaciones, ha mantenido una conversación muy especial con Carlota Corredera, que ha dejado visiblemente emocionada a la conductora de las tardes de Telecinco y ha conmovido a todo el plató.

Carlota Corredera no está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional y este martes se ha vuelto a poner de manifiesto en 'Sálvame'. La presentadora fue la encargada de tomar las riendas de la presentación de los episodios de la docuserie de Rocío Carrasco, un proyecto por el que recibió numerosas felicitaciones pero también multitud de críticas por haber mostrado su postura desde el primer momento. Desde la emisión, hace ya unos meses, Corredera se ha mostrado fiel a su amiga Carrasco, a quién ha defendido públicamente en más de una ocasión, una postura que le ha hecho perder popularidad.

Por otro lado, Carlota está siendo la encargada principal de presentar 'Sálvame' durante el verano, una época que no está siendo muy favorable para el formato en cuanto a audiencias se refiere, y que además ha protagonizado varios momentos incómodos muy comentados. La muerte de Mila Ximénez supuso un antes y un después en el espacio de Telecinco, que parece no haberse repuesto de la pérdida de su colaboradora y amiga. Para los colaboradores fue un momento muy difícil, en el cual continuaron al pie del cañón, pero visiblemente afectados.





Actualmente, Carlota sigue al frente del espacio debido a las vacaciones de Jorge Javier Vázquez. El presentador ha fichado recientemente por un programa de radio en una emisora catalana, y por ahora se desconoce los proyectos de Telecinco de los que formará parte. Este martes ha participado en 'Sálvame' a través de una llamada telefónica que ha supuesto un momento muy emotivo en el plató.

Jorge Javier Vázquez vuelve a 'Sálvame' y emociona a Carlota Corredera

"En todos los años que llevo de programa no recuerdo un terremoto tan profundo", arrancaba diciendo Jorge Javier, que interpelaba directamente a Corredera, preguntándole como lo está viviendo. La presentadora, que comenzaba a emocionarse aseguraba tener "muchas ganas" de hablar con su compañero. "Se que me ayudará", reconocía, y arrancaba entonces una dura confesión.

¡ATENCIÓN! ?? Jorge Javier Vázquez, desde sus vacaciones, entra por teléfono a nuestro programa. ¡Tiene una sorpresa para nuestros colaboradores! #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 31, 2021





"Ayer me dieron mi primer premio y confesé que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional. Lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura, a unos más y a otros menos. Este verano lo estoy viviendo como mi peor verano en 'Sálvame'", contaba Carlos. Jorge Javier se ponía entonces en la piel de su compañera y le decía, "es fundamental reconocerlo en público, no intentar esquivar la crisis, es la única manera de volver a coger aire e impulso, me parece muy valiente decir que no estás bien". Se producía entonces un silencio en el plató, debido a las lágrimas y la emoción de la presentadora.