Maldini pone el foco del Real Madrid sobre este jugador del Como por "ser de los mejores de la Serie A": No es Nico Paz

Julio Maldonado, más conocido como Maldini, volvió a protagonizar uno de esos análisis que no dejan indiferente en El Partidazo de COPE. El periodista especializado en fútbol internacional repasó el arranque de las principales ligas de Europa y dejó varias reflexiones sobre el estado actual de los grandes equipos. Pero, en medio de su radiografía, sorprendió al poner el radar en un futbolista del Como, el club italiano en el que Cesc Fàbregas ejerce de entrenador y director deportivo.

En conversación con Joseba Larrañaga, Maldini dejó claro que no hablaba de Nico Paz, uno de los grandes talentos jóvenes que ya brilla en el conjunto lombardo, sino de otro nombre propio que podría estar en el punto de mira del Real Madrid: “Ojo al nivel de Jacobo Ramón, que como siga a este nivel va a ser uno de los grandes centrales de la Serie A”.

La sorpresa del Como

El foco en Italia estaba puesto en la goleada del Inter y en la capacidad del Nápoles para seguir compitiendo con fichajes de impacto, pero Maldini quiso detenerse en el Como. Un club recién aterrizado en la élite que, con una fuerte inversión y un proyecto ambicioso, se ha convertido en una de las historias de la temporada.

Según explicó, Jacobo Ramón, central formado en el Real Madrid, está creciendo a pasos agigantados: “Lleva dos partidos, hizo un partido de pretemporada muy bueno y ayer fue de lo mejor también contra la Lazio”. Para Maldini, su evolución podría situarle pronto entre los mejores defensores de Italia.

El experto lo dejó claro: si el Como no logra clasificarse al menos para la Conference League, sería una decepción teniendo en cuenta los fichajes realizados y el nivel de varios de sus jugadores.

El Madrid, la presión y Mbappé

Más allá de Italia, el análisis de Maldini se centró en el Real Madrid. El periodista destacó la mejoría táctica del equipo blanco con la presión alta y el beneficio que eso supone para jugadores como Tchouaméni: “El Madrid defiende hacia delante y, al presionar muy arriba, Tchouaméni se ve muy beneficiado. Valverde, en cambio, sufre más contra equipos replegados”.

En ataque, la figura indiscutible es Kylian Mbappé: “Está a un nivel estratosférico. Creo que va a ser mejor temporada que la pasada todavía”. Maldini fue rotundo: si no hay lesiones, el francés puede batir sus propios registros goleadores.

La Premier y los grandes fichajes

En Inglaterra, Maldini habló de un Liverpool reforzado con nombres como Florian Wirtz o Ekitike, aunque aún con problemas para cerrar partidos. También subrayó el crecimiento del Chelsea de Enzo Maresca y del Arsenal de Mikel Arteta, al que considera obligado a luchar por todo: “Tiene que aspirar a ganarlo todo, por la plantilla que ha formado y por el nivel de jugadores como Gyökeres o Zubimendi”.

De hecho, el analista resumió la pelea por la Premier con tres grandes alternativas:

El Liverpool de Slot, que ha invertido más de 300 millones.

El Chelsea, campeón reciente de la Conference y del Mundial de Clubes.

El Arsenal, con un proyecto sólido y refuerzos de primera línea.

El sello inconfundible de Maldini

