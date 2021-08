Carlota Corredera se sincera y revela los detalles de su contrato con 'Sálvame': "No cobro"

Carlota Corredera es actualmente uno de los rostros más habituales de Mediaset tras su salto como presentadora de 'Sálvame' hace una varios años. Con motivo del despido de Antonio Canales, la polémica en torno al programa de las tardes de Telecinco está servida, y con motivo de dicho conflicto, Corredera ha hecho públicos algunos detalles más reveladores de su contrato en 'Sálvame'.

Carlota se puso al mando de la dirección de 'Sálvame' en su edición diaria, así como del 'Deluxe' en 2009, pero no fue años más tarde, cuando ganó popularidad. La viguesa saltó delante de las cámaras durante el verano de 2014 para cubrir las vacaciones de Paz Padilla, un momento en el cual tuvo mucho éxito y sirvió como trampolín para convertirse en presentadora fija junto a Jorge Javier Vázquez y la mencionada Padilla. A lo largo de su trayectoria ha presentado otros programas como 'Cámbiame' y la docuserie de Rocío Carrasco, lo que generó numerosas críticas por mostrar su postura de defensa a la hija de la más grande desde su puesto de presentadora.





En su papel de cara visible de 'Sálvame' era la encargada de dar la noticia en directo del colaborador que iba a ser despedido. Corredera tuvo que decirle a Canales que no iban a renovar su contrato con él, en un momento que ella misma aseguró que "le daba penita", pese a que el bailaor no se mostró disgustado en un primer momento. Sin embargo, la presentadora estuvo de nuevo al pie del cañón cuando el ya excolaborador cargó contra el programa, asegurando que la audiencia se iba a pique y que debían reinventarse para continuar.

Carlota Corredera pone en valor la continuidad de 'Sálvame'

Con motivo de la polémica levantada por Canales, la continuidad del espacio de las tardes de Telecinco era puesta en duda, algo con lo que Corredera tenía que lidiar y al mismo tiempo defender."Hay algo de este programa que ni siquiera nosotros valoramos. 'Sálvame' no ha parado ni un solo día en doce años, ni siquiera perdiendo a uno de sus pilares fundamentales, como Mila Ximénez, y llevamos el duelo sobre la marcha", afirmaba la presentadora poniendo en valor el trabajo que realizan en el programa, que ella bien conoce de primera mano.





Los detalles del contrato de Carlota Corredera con 'Sálvame'

Con el tema de los despidos y la no renovación de contratos en el aire, Corredera ha querido revelar los detalles de su contrato con 'Sálvame'. La presentadora ha asegurado que "cada uno tiene sus acuerdos y su régimen", sin embargo en su caso tiene estipulado firmar un contrato cada ver que presenta uno de los formatos de la cadena. "Yo si vengo, cobro. Si no vengo, no cobro", aseguraba la presentadora con rotundidad.

Por tanto, su relación laboral con 'Sálvame' se parece más a la de un colaborador, que habitualmente cobra por programa, aunque en su caso el hecho de ser presentadora hace que la cantidad económica aumente. Se trata de un contrato que favorece la conciliación familiar y laboral pero que al mismo tiempo implica no cobrar en vacaciones y la inseguridad de no tener un sueldo fijo.

Además, tras la revelación de la presentadora, los colaboradores quisieron resaltar la suerte de Antonio Canales, ya que en su caso el programa le ofreció un contrato hasta el 31 de agosto, que podría renovar si se cumplían las expectativas. Y teniendo en cuenta la situación de Carlota, el caso de Antonio era cuanto menos privilegiado.