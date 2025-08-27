Entrevista en cope
Adrián Liso, en Deportes COPE: "Salga quien salga y venga quien venga seremos la misma piña, el esfuerzo es innegociable"
El extremo azulón habló de sus problemas de salud mental en Zaragoza y apuntó que tras ir al psicólogo y su llegada al Getafe "no puedo estar mejor".
