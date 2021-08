Antonio Canales lanza un dardo a Carlota Corredera y 'Sálvame' y reaviva su polémico despido: "La verdad"

'Sálvame' saltaba al centro de todas las miradas hace tan solo unos días por anunciar en directo el despido de uno de sus colaboradores, Antonio Canales. Un hecho que ha supuesto multitud de reacciones entre los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco. Sin embargo, la última noticia son las palabras que ha dedicado el propio Canales a la presentadora, Carlota Corredera, en un tono de burla.

La tarde del miércoles, 'Sálvame' comenzaba su emisión habitual generando tensión y expectación a partes iguales ante el anuncio de despido de uno de sus colaboradores. En torno a las siete de la tarde, Carlota Corredera era la encargada de dar el nombre, Antonio Canales, a quién el programa había decidido no renovar el contrato. Aunque en un primer momento el ya excolaborador se lo tomaba bien, pasados los minutos cargaba en directo contra el programa, ante la sorprendida mirada de la presentadora.





El bailaor aseguraba que el programa "se va a pique" y que no debe "cansar más a la audiencia". Y hacía un llamamiento muy duro al programa asegurando que lo que tienen que hacer es "reinventarse y darle un poquito de savia al programa porque la estáis perdiendo". "No estoy diciendo nada que sea mentira. Es el peor verano de la historia de ‘Sálvame’, dejar de jugar con la pelota, cuando una noticia se agota y seguís con ella termináis agotando a la audiencia", afirmaba con rotundidad.

Un día más tarde, Carlota arrancaba el programa de nuevo con el nombre de Antonio Canales asegurando que tenían imágenes que no se habían visto de la reacción del excolaborador tras su despido. Unas imágenes en las que Canales comenta la situación con sus compañeros e incluso llega a plantearse montar un espectáculo fingiendo un desmayo para irse antes del plató.

Antonio Canales habla abiertamente sobre Carlota Corredera

Por su parte, Antonio Canales no ha dudado en mostrar lo feliz que está pese a su despido. Durante esta semana ha publicado multitud de imágenes en sus redes sociales acompañado de varios amigos, entre los que hemos podido ver a algunos de sus compañeros de 'Supervivientes' como la ganadora Olga Moreno.

Pero una de esas imágenes ha llamado la atención en especial. Se trata de una fotografía en blanco y negro del bailaor en uno de sus espectáculos, que aparentemente no tiene nada de particular, lo llamativo está en el texto que le acompaña. "Flotando sin gravedad en Jerez… Esta mañana han visto a Carlota Corredera en la cola del INEM sellando!!! … Dice la verdad !! Jajajajaaaa", son las palabras que Canales ha dedicado a la presentadora de 'Sálvame' en tono burlesco. No sabemos el motivo exacto de dicha alusión, si se debe directamente a su despido o a las declaraciones que ha hecho Corredera contando los detalles de su contrato con Telecinco.





Además, el bailaor ha publicado una historia junto a Olga Moreno y Carlos Alba con cara de asombro y actitud chulesca acompañada del texto: "Si?... De verdad? ... No me digas !!!! Sálvense", lo que se ha podido interpretar como una alusión directa al programa de las tardes de Telecinco, del que ha sido despedido.