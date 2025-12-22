Así son los nuevos enchufes sin obra que llegan a España

Adiós a las reformas

Durante años, añadir un enchufe en casa implicaba hacer obra, levantar paredes o convivir con cables visibles. Esa situación empieza a cambiar con la llegada a España de nuevos enchufes de superficie que se instalan directamente sobre la pared y permiten crear puntos de corriente allí donde se necesitan.

Estos dispositivos se fijan con tornillos o adhesivos de alta resistencia y canalizan el cableado de forma discreta, sin alterar la estructura de la vivienda. En la práctica, el usuario puede colocar un enchufe extra junto al sofá, en el dormitorio o en una zona de trabajo sin tocar la instalación original.

Más seguridad que las regletas

Uno de los principales problemas en muchos hogares es el uso abusivo de regletas y ladrones, especialmente en viviendas antiguas con pocas tomas de corriente. Estos sistemas improvisados pueden sobrecalentarse y suponen un riesgo añadido.

Los nuevos enchufes incorporan protecciones contra sobrecargas, sistemas de seguridad infantil e interruptores que permiten cortar la corriente cuando no se utiliza el dispositivo. Todo ello reduce el riesgo de accidentes eléctricos y mejora la seguridad doméstica.

Alamy Stock Photo Dispositivos móviles electrónicos cargando sus baterías.

Enchufes adaptados a la vida actual

Además de las tomas tradicionales, muchos de estos enchufes incluyen puertos USB-A y USB-C, lo que permite cargar móviles, tablets y otros dispositivos sin necesidad de adaptadores adicionales.

Algunos modelos cuentan con carga rápida, lo que los convierte en una opción práctica para zonas como el salón o el dormitorio, donde cada vez se concentran más dispositivos electrónicos.

Ya disponibles en grandes SUPERMERCADOS

Cadenas de distribución como Lidl ya comercializan este tipo de soluciones eléctricas sin obra, con precios asequibles y pensadas para un uso doméstico sencillo. Se trata de adaptadores y enchufes compactos que amplían una toma convencional y ofrecen conexiones adicionales sin necesidad de instalación profesional.

Esta apuesta refleja un cambio en el mercado: soluciones pensadas para facilitar el día a día del consumidor sin grandes inversiones ni reformas.

Ideales para pisos antiguos y viviendas de alquiler

Estos sistemas son especialmente útiles en pisos antiguos, donde la instalación eléctrica no responde a las necesidades actuales, y en viviendas de alquiler, donde no se pueden realizar modificaciones permanentes. También son una alternativa práctica para segundas residencias o para quienes teletrabajan y necesitan reorganizar espacios sin complicaciones.

Qué conviene revisar antes de instalarlos

Los especialistas recomiendan comprobar que estos enchufes cuenten con certificación europea y protección frente a sobrecargas. En estancias como cocinas o baños, es aconsejable extremar la precaución y respetar la normativa eléctrica vigente.

La llegada de estos nuevos enchufes marca una tendencia clara: hogares más flexibles, sin obras y con soluciones pensadas para el uso real de la electricidad. Frente a las regletas tradicionales, se imponen sistemas más seguros, ordenados y adaptados a la vida digital.