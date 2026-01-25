Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, analiza el posible penalti no pitado sobre Reina en el Barça-Oviedo: "Toca el balón el portero del Barcelona y luego..."

El Barcelona recibe este domingo al Oviedo en el Camp Nou con el objetivo de conseguir una victoria que le permita mantener el liderato tras el triunfo del Real Madrid anoche ante el Villarreal.

OVIEDO AGUANTA LA PRIMERA PARTE

El Barcelona apenas tuvo ocasiones de gol en la primera mitad al verse frenado en el primer tiempo por la intensidad del Oviedo (0-0), que jugó con una línea de presión muy alta.

EFE FC Barcelona - Oviedo

Las mejores aproximaciones de los locales fueron por medio de Robert Lewandowski, además de una última de Raphinha, en el minuto 47, salvada por Aaron Escandell.

polémica

Los jugadores del Oviedo reclamaron penalti por una acción de Joan García sobre Reina en los minutos finales del primer tiempo, pero el colegiado Martínez Munuera no señaló la pena máxima, ni tampoco recibió órdenes desde el VAR.

Imagen de la acción de Joan García con Reina durante el Barcelona-Oviedo

Para Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, el equipo de colegiados acertó en la jugada: "Toca el balón el portero del Barcelona y luego ya se cae".

escandell

Minutos antes, el Oviedo también protestó una amarilla que el colegiado mostró al guardameta visitante Aaron Escandell por una mano fuera del área que luego las imágenes mostraron que el portero estaba dentro del área y el balón no salió fuera de esa zona.

captura de pantalla Jugada polémica donde Escandell terminó con amarilla por mano

Tras el partido ante el Oviedo, los de Hansi Flick recibirán al Copenhague en la última jornada de la fase liga de la Champions League con la obligación de ganar ese partido con la mayor diferencia posible para avanzar al 'top-8'.