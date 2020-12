El virólogo García-Sastre: "No sabemos si las vacunas van a disminuir mucho el número de contagios"

El virólogo Adolfo García-Sastre, uno de los expertos españoles más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, ha aclarado en una entrevista que ha concedido en las últimas horas el punto débil que tienen todas las vacunas que se han hecho, o están en camino, para combatir el coronavirus.

Y lo hace en una fecha importante, ya que desde este mismo lunes se prevé que Estados Unidos comience a vacunar a gran parte de su población. El viernes por la tarde, hora española, las autoridades sanitarias americanas correspondientes, han dado el visto bueno para que se comercialice por todo el país la vacuna hecha por la farmacéutica Pfizer.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!