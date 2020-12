Reino Unido pide a los alérgicos que no se vacunen tras la reacción adversa de dos personas

Los reguladores oficiales del Reino Unido han emitido este miércoles una importante advertencia 24 horas después de ponerse en marcha la inyección de la vacuna del coronavirus en la población de mayor riesgo. El regulador oficial señala que las personas que tienen un historial de reacciones alérgicas 'significativas' no deben recibir actualmente la vacuna Pfizer / BioNTech contra la Covid-19 después de que dos personas que recibieron la inyección el martes en el primer día de vacunación presentaran reacciones alérgicas.

El regulador británico advierte: las personas con historial significativo de alergias NO deberían recibir la vacuna de Pfizer. Al menos dos de los vacunados ayer han presentado reacciones alérgicas.



Reino Unido comenzó ayer la vacunación masiva de su población contra el coronavirus suministrando a los grupos más vulnerables (ancianos de más de 80 años y personal sanitario y de residencias) la vacuna de Pfizer. Margaret Keenan, de 90 años, fue la primera persona en recibirla. Los reguladores británicos dieron la semana pasada luz verde a esta vacuna.

Unos 50 hospitales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte empezaron este martes con las vacunaciones. Según las estimaciones, 5.000 personas recibieron este martes la primera dosis. De acuerdo con los reguladores, la vacuna es efectiva siete días después de que una persona reciba la segunda dosis, si bien hay algún tipo de protección 12 días después de la primera. El Reino Unido tiene comprometidas 40 millones de dosis, que permitirán vacunar a 20 millones de personas.

"Como es común con las nuevas vacunas, la MHRA (agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios) ha aconsejado como precaución que las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no reciban esta vacuna después de que dos personas con un historial de reacciones alérgicas significativas respondieran negativamente ayer. Ambos se están recuperando bien", ha contado Stephen Powis, director médico nacional del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra.

SUBIDA DE LAS DOS FARMACÉUTICAS EN LA BOLSA

Las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech registraron subidas en Bolsa tras el inicio de la campaña de vacunación en Reino Unido. Las acciones de Pfizer registraron un repunte del 1,43% en los primeros minutos de cotización en la Bolsa de Nueva York, hasta situarse en 41,84 dólares. El lunes, las acciones de la empresa cerraron la jornada negociándose en 41,25 dólares.

De su lado, la empresa alemana BioNTech, que cotiza en el mercado electrónico estadounidense Nasdaq, registró un alza del 3,13% tras el toque de campana, hasta situarse en 129,63 dólares. El lunes, el precio registrado al cierre fue de 125,70 dólares.

UNA ESPAÑOLA YA VACUNADA: "ESTOY TRANQUILA Y CONTENTA"

Nerea Mateo, una española que vive al sur de Inglaterra, también se vacunó este martes contra la covid-19. En una entrevista en el programa "La Linterna" de COPE, la joven aseguraba sentirse tranquila y contenta tras recibir la primera dosis. "Me llamaron ayer, me dieron cita para hoy y me han dado otra cita para dentro de tres semanas", relataba.

Sobre los posibles efectos secundarios, contaba que ha pasado por un proceso: "Llegas allí y te pasan donde está el médico que te explica todo lo que debe explicarte. Los únicos efectos a corto plazo son como cualquier otra vacuna. A largo plazo, le he preguntado a los facultativos y no me ha dicho nada", indicaba.

De momento, Nerea decía en COPE mostrarse tranquila pero contenta. Trabaja en servicios sociales y se dedica a trabajar con gente con enfermedades mentales. "Al final sí somos prioritarios", afirmaba.