El epidemiólogo García-Sastre apunta a nuevos indicios sobre el origen del coronavirus

El epidemiólogo Adolfo García Sastre ha desvelado este miércoles en una entrevista nuevos datos que se están dando a conocer sobre el origen de la covid-19. El experto científico lo ha hecho en una entrevista concedida a Burgos Noticias, una ciudad que en las próximas jornadas va a someterse a un estudio gracias a la Universidad de su ciudad.

Hasta que no se alcance una solución, el objetivo prioritario ha de ser intentar llegar con los mínimos casos posibles al próximo 2021 y para eso es clave el acuerdo que puedan alcanzar el Gobierno con las comunidades autónomas de cara a las próximas Navidades. En este sentido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido de que estas fiestas no van a ser como la de años anteriores, aunque el modo de afrontarlas es lo que ha impedido este miércoles a que las comunidades y el Ejecutivo no hayan alcanzado un objetivo.

El próximo reto al que se enfrenta el mundo

El epidemiólogo Adolfo García Sastre ha reconocido este miércoles en la entrevista que ha condedido que las vacunas pueden ser la solución para que la covid-19 llegue a su fin, aunque los expertos como él advierten de que se necesita una alta inmunidad en la población para que esta haga efecto. Sobre este asunto se ha querido pronunciar también el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí.

"El objetivo es salvar vidas humanas, por eso lo recomendable y lo responsable será vacunarse, esto reducirá los casos, habrá menos muertos, mejorará la economía...", ha recalcado, y para eso, advierte, es importante que los Gobiernos hagan una buena campaña de información.

Nuevos datos sobre el origen de la covid-19

El epidemiólogo, además, ha revelado en esta entrevista nuevos datos acerca del origen de la covid-19, ya que esta es una de las grandes interrogantes que todavía persigue a la comunidad científica.

Sobre este asunto, García-Sastre ha señalado que hasta ahora "desconocemos detalles del origen, parece claro que hubo transmisión entre los murciélagos y los seres humanos, pero no está claro si hubo huésped intermedio, tampoco sabemos cuándo, aunque parece que el origen si está en la ciudad de Wuhan o su cercanía, donde se amplificó".

