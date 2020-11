El epidemiólogo García Sastre da una fecha: así volverá la vida normal

Este viernes, Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí, ha realizado una conexión en directo con 'Cuatro al día' para hablar de la evolución de la vacuna contra la covid-19.

Durante la entrevista, el invitado, uno de los biólogos más reconocidos mundialmente, ha aclarado a los espectadores cuándo conseguirá la protección contra el virus una persona que se ponga la vacuna de BioNTech y Pfizer. Para resolver las dudas de todos, Joaquín Prat le ha preguntado lo siguiente: "Me suministran la segunda de la vacuna de Pfizer. El momento en que salgo del lugar donde me la han administrado... ¿ya vuelvo a vivir la vida que vivía antes de la pandemia? Me quito la mascarilla, puedo besar a mis familiares, irme de discoteca...".

"A las tres semanas de tener la vacuna. Si eso se mantiene, un mes más tarde de la primera dosis, justo un poco después de la segunda, si la eficacia sigue siendo del 90%, tienes una posibilidad de 10 de poderte contagiar. Y eso ya es bastante bueno”, le ha contestado García Sastre .

A raíz de esto, el entrevistado ha opinado sobre las declaraciones que dio Salvador Illa sobre que en mayo gran parte de la población ya estaría vacunada y le ha dado la razón: "Yo creo que va a ser así. Yo pensé que no iba a haber datos sobre eficacia hasta finales e este mes, así que hemos adelantado unas cuantas semanas y esperemos que eso agilice también las cosas".

Asimismo, el experto ha recomendado que se vaya haciendo el plan de distribución ya y que no se esperen a que se tenga la vacuna.

La opinión de Jarbas Barbosa

De la misma manera, Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió de que ningún sistema de salud está preparado para el almacenamiento y transporte de las vacunas contra el coronavirus, ya que se necesitan unos congeladores determinados para mantenerlas, de los que no disponen.

Además, explicó que, dos de las diez vacunas en la tercera fase de los ensayos clínicos, utilizan el "material genético del virus", lo que no se ha hecho nunca antes.