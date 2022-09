Una camarera, atónita por la comanda que recibe en un bar de una mesa con diez comensales: "Tanta tontería"

A diario en España, millones de personas acuden a bares o restaurantes para tomarse un café, una caña o unas raciones, solos, con familia, pareja o amigos. Las visitas a los locales de restauración dejan, a menudo, multitud de anécdotas, que no pasan por alto en las redes sociales o en las reseñas que podemos encontrar en buscadores como Google.

Es el caso de un usuario, que ha querido dejar claro su descontento tras visitar un restaurante de Badajoz: "Paramos a tomar un tentempié, mi mujer, mi hija y yo, pedimos bebida y dos bocadillos de bacon con queso, no lo recomiendo pues el poco bacon que llevaba los bocadillos estaba frío y seco como la mojama. Se lo dije al camarero y en vez de solucionarlo se ofendió. No creo que vuelva a parar allí. Un saludo", ha explicado, puntuando con un 2 sobre 5 su visita.

La ciencia desvela por qué las abuelas maternas son tan importantes para los nietos Un estudio explica cuál es la causa por la que los nietos tienen mayor vinculación con las abuelas maternas Redacción DigitalMadrid 13 sep 2022 - 19:56

Lo más sorprendente ha sido la respuesta del dueño del restaurante. Se trata de Ramón, propietario de Venta del Gato, ubicado en Badajoz. "Claro... la próxima vez que venga "a la tierra de sus padres" que tantos golpecitos en el pecho se ha dado... pida jamón ibérico del bueno... del de verdad y no bacon, que es el que se compra un dúplex porque no tiene pa chalet... So tieso!", ha escrito.





La comanda de un bar llena de anotaciones que deja a cuadros a una camarera

En esta ocasión, ha sido una camarera la que ha compartido en sus redes sociales la anécdota de lo que le ha ocurrido al ir a preparar la comanda que ha recibido de una mesa. "Hoy me ha alegrado el día esta comanda", ha escrito en su perfil de Twitter junto a una imagen en la que se pueden leer la petición de los diez integrantes de la mesa del bar.

Lo divertido de la situación es que al lado de cada petición, el camarero que ha tomado nota ha añadido unos apuntes realmente divertidos. En primer lugar, piden dos cafés con leche de avena y tres cafés con leche normal, a lo que añade "menos mal que hay gente "normal"". A continuación, las peticiones se van complicando. "Café con leche corto de café", a lo que apunta "si lo haces normal le pones espuma y ni se entera".

El siguiente "no sabe ni lo que bebe" y es que ha pedido "café con leche desnatado". Luego encontramos a un comensal que "no come porque está a dieta, operación bikini 2023 hay que empezar con tiempo", y ha pedido "tallat desnatat". Otro de los consumidores fue bastante peculiar. "Café con leche descafeinado de sobre en vaso", fue su petición, a lo que el camarero apuntaba, "si, y el vaso de cristal de murano, pónselo en taza, tanta tontería, a picar piedra les llevaba yo". Por último, encontramos a una que "le va la cultura oriental, se cree que es china o budista", y es que pidió "té rojo".