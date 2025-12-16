El pasado viernes tuvo lugar el tradicional Concierto de Navidad en el Aula Pablo VI del Vaticano y, por primera vez en muchos años, estaba presente el Papa, que además aprovechó la ocasión para entregar el Premio Ratzinger 2025 al gran maestro Ricardo Muti.

León XIV citó el tratado sobre la música de San Agustín, en el que la vincula con “el arte de guiar el corazón hacia Dios”. La música, subrayó el Papa, es un medio privilegiado para comprender la suprema dignidad del ser humano y confirmarlo en su vocación más auténtica. Además, se refirió a la manera de interpretar la dirección, el arte de la escucha y la responsabilidad por parte de Muti, y a su dedicación a la educación. Por todo ello, tiene pleno sentido que un director de orquesta sea galardonado con un premio que, a primera vista, parecería dedicado a los teólogos, sobre todo porque Muti ha preservado lo que Benedicto XVI siempre consideró la esencia del arte: “la posibilidad de hacer resonar una chispa de la presencia de Dios a través de la belleza”.

Ricardo Muti, por su parte, reconoció que siempre había seguido y admirado al Papa Benedicto XVI, cuyos pensamientos, reflexiones y meditaciones han sido y serán alimento para hombres y mujeres de buena voluntad, y evocó su último encuentro con él, acompañado por su esposa, que permanece para ellos “como un recuerdo lleno de fe y esperanza”.

Cuentan las crónicas que un gran contento recorría los pasillos del Aula Pablo VI por el hecho de que el Papa haya retomado la antigua tradición de presidir este Concierto de Navidad. Por cierto, León XIV, con gran delicadeza y sentido eclesial, quiso citar al Papa Francisco (de quien subrayó que amaba la música) para decir que “da a quienes la cultivan una perspectiva sabia y serena, que supera con mayor facilidad las divisiones y los antagonismos”. No da puntada sin hilo.